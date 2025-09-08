Mirė vos 47-erių gerbiamas Lietuvos karys: kolegos sukrėsti

Vyrui buvo 47-eri.
Užgeso kolegos gyvybė
Kaip socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbė KASP, E. Babkinas buvo darbštus ir nuoširdus žmogus.
„Edgaras Babkinas
1978 – 2025
Netekome ilgamečio KASP vadovybės štabo kario, kolegos, talentingo vairuotojo Edgaro Babkino – darbštaus, išradingo ir nuoširdaus žmogaus.
E. Babkinas Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabe tarnavo nuo 1997 metų. Čia, tuometinėje štabo kuopoje, atliko privalomąją tarnybą ir liko tarnauti liktiniu. Visą gyvenimą Štabo aptarnavimo tarnyboje Edgaras dirbo vairuotoju ir daugeliui įsiminė kaip puikus savo darbo profesionalas.
Sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, gimines ir artimuosius bei tarnybos draugus“, – skelbiama socialiniame tinkle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!