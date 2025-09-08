Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Mirė vos 47-erių gerbiamas Lietuvos karys: kolegos sukrėsti

2025-09-08 16:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 16:06

Krašto apsaugos savanorių pajėgos pranešė liūdną žinią – mirė jų kolega Edgaras Babkinas.

Žvakė (nuotr. SCANPIX)

Krašto apsaugos savanorių pajėgos pranešė liūdną žinią – mirė jų kolega Edgaras Babkinas.

3

Vyrui buvo 47-eri.

Užgeso kolegos gyvybė

Kaip socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbė KASP, E. Babkinas buvo darbštus ir nuoširdus žmogus.

„Edgaras Babkinas

1978 – 2025

Netekome ilgamečio KASP vadovybės štabo kario, kolegos, talentingo vairuotojo Edgaro Babkino – darbštaus, išradingo ir nuoširdaus žmogaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Babkinas Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabe tarnavo nuo 1997 metų. Čia, tuometinėje štabo kuopoje, atliko privalomąją tarnybą ir liko tarnauti liktiniu. Visą gyvenimą Štabo aptarnavimo tarnyboje Edgaras dirbo vairuotoju ir daugeliui įsiminė kaip puikus savo darbo profesionalas.

Sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, gimines ir artimuosius bei tarnybos draugus“, – skelbiama socialiniame tinkle.

