TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė dėl skandalingo sekso iššūkio išgarsėjęs influenceris: vyrui buvo 43-eji

2025-09-04 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 12:55

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – mirė „TikTok“ žvaigždė Ali Walkeris (43). Vyras išpopuliarėjo tuomet, kai pranešė, kad ketina dalyvauti liūdnai pagarsėjusiame Bonnie Blue iššūkyje. Moteris iššūkio metu ketino permiegoti su daugiau nei tūkstančių vyrų per 12 valandų.

Ali Walkeris ir žvakė (nuotr. instagram ir 123rf.com)

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia – mirė „TikTok" žvaigždė Ali Walkeris (43). Vyras išpopuliarėjo tuomet, kai pranešė, kad ketina dalyvauti liūdnai pagarsėjusiame Bonnie Blue iššūkyje. Moteris iššūkio metu ketino permiegoti su daugiau nei tūkstančių vyrų per 12 valandų.

4

Teigiama, kad vyras pirminiais duomenimis paskendo, skelbė mirror.co.uk.

Netektis

Ali Walker, žinomas kaip Ali Kingston University, praėjusį mėnesį rastas paskendęs Three Kings Pond, Mitchame. Tvenkinys buvo vos už kelių minučių kelio nuo jo šeimos namų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Walkerio kūnas buvo rastas rugpjūčio 11 d. Atvyko greitosios pagalbos tarnybos, bet jis buvo paskelbtas mirusiu vietoje.

Metropoliteno policijos atstovas spaudai sakė: „Policija buvo iškviesta rugpjūčio 11 d., pirmadienį, 9.45 val. į Three Kings Pond, Mitchame, dėl susirūpinimo dėl vyro, esančio vandenyje, gerovės. Jo artimieji buvo informuoti. Jo mirtis laikoma netikėta, bet ne įtartina. Bus parengta byla koroneriui.“ 

Vyras tapo žinomu socialiniame tinkle, kai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame prašė leidimo dalyvauti Bonnie Blue 1000 vyrų iššūkyje, kurio metu ji per 12 valandų permiegojo su 1000 vyrų.

Netrukus po to jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame sakė, kad yra pakeliui į renginį, kuris vyko įspūdingoje Londono viloje.

Tačiau vėliau jis prisipažino, kad negalėjo įvykdyti iššūkio, nes suprato, kad turės miegoti su Bonnie kitų vyrų, kurių, kaip manoma, buvo 30–40, akivaizdoje.

