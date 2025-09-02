Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris tragiškai žuvo sūnaus akivaizdoje: norėjo pasidaryti asmenukę

2025-09-02 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 19:20

Liza Guščina mylėjo ekstremalų sportą, o jos gyvenimą lydėjo drąsūs iššūkiai ir adrenalinas. Sulaukusi 45 metų, ji ne tik aktyviai leido laiką, bet ir augino du vaikus, savo aistrą paversdama gyvenimo būdu. Deja, jos likimas pasisuko tragiška linkme.

Liza Guščina (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Liza Guščina mylėjo ekstremalų sportą, o jos gyvenimą lydėjo drąsūs iššūkiai ir adrenalinas. Sulaukusi 45 metų, ji ne tik aktyviai leido laiką, bet ir augino du vaikus, savo aistrą paversdama gyvenimo būdu. Deja, jos likimas pasisuko tragiška linkme.

2

Liza mėgo išbandyti save, ypač šokinėti su virve ir kitas ekstremalias pramogas, kurios leido jai jaustis gyvai ir laisvai, skelbė mirror.co.uk.

Gimtadienio šventė pasibaigė mirtimi

Jos gimtadienis buvo kupinas nuotykių – šokimas ir supimasis nuo aukšto bokšto su elastine virve buvo tik viena iš jos drąsių veiklų. Deja, ši aistra pasibaigė tragiškai, kai, norėdama pasidaryti asmenukę ant tos pačios platformos, nuo kurios prieš kelias minutes sėkmingai šoko, Liza paslydo ir nukrito.

Virvinių šuolių bendrovė „23block“ pranešė: „Tragiškomis aplinkybėmis žuvo patyrusi šuolių entuziastė ir dviejų vaikų mama Liza. Ji kartu su savo sūnumi Nikita buvo mūsų sporto komandos narė. Dabar visa komanda gedi jos netekties. Tai labai didelė tragedija mums visiems“

Tai įvyko jos sūnaus Nikitos akivaizdoje.

Liza buvo ne tik sporto entuziastė, bet ir komandos narė, kurią mylėjo ir gerbė jos bendraminčiai. Visa komanda gedi jos netekties.

Pasak pranešimų, valstybės prokuratūra pradėjo tyrimą dėl moters mirties. „Bus aiškinamasi, ar atrakciono organizatoriai teikdami paslaugas laikėsi įstatymų“, – teigė prokuratūra.

