Netektis – mirė mylima Klaipėdos gydytoja

Netektis – eidama 68-uosius metus mirė ilgametė Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoja Aldona Kajutytė.

Netektis – mirė mylima Klaipėdos gydytoja (RKL nuotr.)

Netektis – eidama 68-uosius metus mirė ilgametė Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoja Aldona Kajutytė.

1

A. Kajutytė buvo gydytoja dermatologė, dermatovenerologė, Klaipėdos Respublikinės ligoninės Odos ir veneros ligų centro vedėja.

Užuojautą dėl kolegės netekties paskelbė Respublikinė Klaipėdos ligoninė:

„Aldona Kajutytė buvo aukštos kompetencijos gydytoja, atsakinga vadovė ir nuoširdus, atsidavęs žmogus. Jos profesinė veikla neatsiejama nuo nuoseklaus darbo, rūpesčio kiekvienu pacientu ir pagarba kolegoms.

Ilgametis, prasmingas jos indėlis į ligoninės veiklą, pacientų sveikatą bei medicinos bendruomenę išliks gyvas mūsų atmintyje.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą gydytojos šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems, kurie ją pažinojo. Palikimas, kurį gydytoja sukūrė savo darbu ir asmenybe, išliks su mumis“, – skelbė įstaiga socialiniame tinkle.

Profesinį kelią gydytoja Aldona Kajutytė pradėjo 1987 m., baigusi Kauno medicinos institutą. Nuo 1988 m. ji dirbo gydytoja dermatovenerologe Odos ir veneros ligų poliklinikoje, kuri 1999 m. tapo Respublikinės Klaipėdos ligoninės dalimi. 2005 m. jai patikėtas Odos ir veneros ligų centro vadovės vaidmuo – šias pareigas ji ėjo iki pat paskutinės dienos.

