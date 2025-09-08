Užgeso roko legendos gyvybė: „Kokia liūdna žinia“

Grupės vokalistas ir klavišininkas daugiau nei dešimtmetį kovojo su sunkia liga, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
„Supertramp“ paskelbė oficialų pareiškimą, patvirtindami šią skaudžią žinią: „Rickas Daviesas, grupės „Supertramp“ įkūrėjas, pagrindinis vokalistas ir dainų autorius, mirė šeštadienį, rugsėjo 6 dieną, sulaukęs 81 metų po daugiau nei dešimtmetį trukusios kovos su daugine mieloma.“
Pagerbimo žodžiai tęsėsi: „Rickas gimė 1944 metais Svindone, Anglijoje. Jo meilė muzikai prasidėjo dar vaikystėje. <..> O vėliau ši aistra virto visą gyvenimą trukusia meile džiazui, bliuzui ir rokenrolui.“
„Už scenos ribų Rickas buvo žinomas dėl savo šilumos, ištvermės ir atsidavimo žmonai Sue, su kuria praleido daugiau nei penkis dešimtmečius. Po rimtų sveikatos iššūkių, dėl kurių jis nebegalėjo koncertuoti su „Supertramp“, jis mėgavosi muzikuodamas su savo gimtojo miesto draugais grupėje „Ricky and the Rockets“, – tęsiama pranešime.
Pagerbimas buvo užbaigtas žodžiais: „Rickas muzika ir palikimas toliau įkvepia daugelį ir liudija tai, kad puikios dainos niekada nemiršta – jos gyvuoja amžinai.“
Netikėta žinia apie Ricko mirtį sukrėtė gerbėjus visame pasaulyje – daugelis ėmė reikšti užuojautą socialiniuose tinkluose.
Vienas žmogus rašė: „Liūdna žinia. Ilsėkis ramybėje, dar viena muzikos legenda.“
Kitas pridūrė: „Kokia liūdna žinia! Reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai ir draugams. Tegul Dievas priima Ricką į savo glėbį.“
Kiti vadino jo mirtį „siaubingu praradimu“, rašė, kad yra „be galo liūdni“ sužinoję apie jo išėjimą, ir dalijosi šiltais prisiminimais apie koncertus, kuriuose matė Ricką gyvai.
