Užgeso žmonių pamiltos influencerės gyvybė

Apie netektį pranešė jos proanūkė oficialioje „Baddie Winkle“ paskyroje.
„Vakar baigėsi era, o žvaigždė pakilo į dangų. Mano prosenelė Helen Ruth Elam Vanwinkle iškeliavo į rojų,“ – rašoma žinutėje.
Pranešimą lydėjo nuotrauka, kurioje Baddie su platininės blondinės peruku, ryškiai raudonomis lūpomis ir akiniais laikė gėlę, o ant marškinėlių puikavosi užrašas „Bad Mother F**ker“. Virš nuotraukos nurodytos datos: 1928 m. liepos 18 d. – 2025 m. rugsėjo 4 d.
Anūkės žodžiais, Baddie buvo „džiaugsmas, maištas ir švelnumas viename“. Ji pabrėžė, kad tai nėra atsisveikinimas, o pažadas dar kartą susitikti: „Karūna amžina, o jos meilė daugelyje pasaulių gyvuos amžinai.“
Gedi ir žinomi žmonės
Po žinios apie mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė tūkstančiai atsisveikinimų. Gerbėjai vadino ją įkvepiančia, dėkojo už drąsą ir pasitikėjimą savimi, kurį ji skleidė.
„Ji buvo be galo tikra ir drąsi, suteikė mums visiems daug džiaugsmo ir pasitikėjimo. Jos dvasia gyvuos amžinai,“ – rašė vienas sekėjų.
Prie užuojautų prisijungė ir žinomi žmonės, tarp jų – Paris Hilton, kuri pavadino ją „ikona“ ir perdavė užuojautą artimiesiems.
Helen Van Winkle savo kelionę socialiniuose tinkluose pradėjo būdama vyresnio amžiaus, tačiau greitai tapo pasauliniu fenomenu. Ji išgarsėjo dėl drąsių drabužių, spalvingo stiliaus ir humoro, o 2019 m. netgi pasirodė festivalio „Coachella“ scenoje kartu su dainininke Kacey Musgraves.
