  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

59-erių žmona iš atostogų nebegrįš: vyro skausmui ribų nėra

2025-09-05 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 14:50

59 metų britė Michele Bourda dingo rugpjūčio 1 d. Graikijoje, Ofrynio paplūdimyje, kai jos vyras Chrisas užsnūdo ant gulto. Vakar jis patvirtino, kad policija surado jos kūną.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

0

Pora iš Glazgo atostogavo dvi savaites. Likus vos kelioms minutėms iki dingimo, jie kartu maudėsi jūroje, o vėliau grįžo prie gultų.

Žmona iš atostogų nebegrįš

Kai Chrisas pabudo, žmonos nebebuvo – jos daiktai, įskaitant pinigus, akinius ir vaistus, liko paplūdimyje, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Chriso, Michele kūnas buvo rastas mažoje privačioje Fidonisio saloje, maždaug už 40 km nuo kranto.

Jis pasakojo, kad kūnas buvo be galvos, pusiau nuogas ir apgraužtas žuvų. Pareigūnai jam telefonu pranešė, kad „99 proc. yra tikri“, jog tai jo žmona.

„Deja, to tikėjausi. Problema ta, kad uosto policija paiešką pradėjo tik vėlai naktį. Jie man sakė, jog ji galėjo išeiti su kitu vyru, bet tai buvo nesąmonė. Ji nebūtų palikusi savo daiktų“, – sakė Chrisas portalui „MailOnline“.

Kritikavo pareigūnų darbą

Jis taip pat kritikavo pareigūnus dėl delsimo: „Jiems neturėtų prireikti trijų valandų, kad užregistruotų pranešimą apie dingusį asmenį.

Tą dieną paplūdimyje nemačiau nė vieno policininko, o kai maldavau pagalbos, iš manęs net juokėsi.“

Chrisas prisiminė, kad dieną prieš tragediją jo žmona buvo „laiminga“. Ji užsisakė valgyti, siūlė nueiti prigulti per pietus, o taip pat buvo geros nuotaikos.

Tiesa, anksčiau Michele kentė nuo depresijos ir nerimo priepuolių, tačiau pastaraisiais mėnesiais jos sveikata buvo pagerėjusi.

Gedintis vyras teigė pateikęs skundą prokuratūrai dėl, jo manymu, aplaidžios Graikijos policijos reakcijos.

„The Mirror“ kreipėsi į Graikijos policiją ir Užsienio reikalų ministeriją dėl komentarų.

