  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atėjusi pasiimti sūnaus iš darželio mama ėmė klykti: vaiką išsivedė svetimas vyras

2025-09-04 11:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 11:20

Netikėta situacija Australijoje – pranešta apie dingusį mažametį, kai senelis nesupratęs, kad pasiėmė ne tą vaiką iš „Bangor First Steps Lraning Academy“ Sidnėjuje, parsivežė jį namo.

Darželis, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Netikėta situacija Australijoje – pranešta apie dingusį mažametį, kai senelis nesupratęs, kad pasiėmė ne tą vaiką iš „Bangor First Steps Lraning Academy" Sidnėjuje, parsivežė jį namo.

1

Pradėtas tyrimas dėl „košmariškos“ situacijos, kai antradienio popietę iš vaikų darželio pietų Sidnėjuje dingo mažametis.

Atėjus pasiimti sūnaus iš darželio – mamos košmaras

Kad jis dingo buvo pastebėta tik tada, kai košmarą išgyvenusi berniuko mama atvyko jo pasiimti iš darželio, tačiau savo mažylio ten nerado – jį išsivedė nepažįstamas vyras.

Peržiūrėję vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, darbuotojai susisiekė su kitais tėvais, kad įsitikintų, jog kas nros netyčia neišsivedė iš darželio ne savo vaiko, rašo mirror.co.uk.

Galiausiai paaiškėjo, kad vieno vaiko iš darželio pasiimti atvyko senelis, tačiau jam netyčia buvo atiduotas ne tas vaikas ir jis pats to nepastebėjo.

Jo žmona sakė, kad tuo metu, kai senelis atvyko pasiimti anūkėlio, vaikai miegojo tamsiame kambaryje. Verkdama ji pasakojo:

„Jis miegojo ir jis nusinešė jį į automobilį. Jis sunkiai tvarkėsi su automobiline kėdute. Jis iš tiesų nepastebėjo didelio skirtumo, nes ne taip dažnai tą kėdutę naudoja, tad svarbiausia jam buvo išsiaiškinti, kaip ją pritvirtinti.

Kai parsivežė namo, jis tiesiog priglaudė jį prie savęs, iškėlė iš automobilio ir nunešė miegoti, net nesuprato. Jo plaukai tokie patys, burnoje buvo čiulptukas, o [mano vyras] pasakė: „Kažkas negerai. Jis ne toks, kaip visada.“

Kalbėdama su „Herald“ močiutė, kuri sakė, jog abu su vyru yra priblokšti šio nesusipratimo, pridūrė, kad tą dieną jie abu prižiūrėjo vaiką. Ji sakė, kad berniuaks jautėsi prastai, atrodė prislėgtas, prastos sveikatos.

Naujajam Pietų Velsui priklausanti Ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros reguliavimo institucija pareiškė, kad yra „giliai susirūpinusi dėl šio rimto incidento“ ir atliks „išsamų tyrimą“.

„First Steps Learning Academy“ atstovė Trisha Hastie naujienų portalui news.com.au sakė:

„Nuoširdžiai atsiprašome tiesiogiai į šį itin nemalonų ir pavienį incidentą įsitraukusių šeimų bei visos „First Steps“ bendruomenės dėl sukelto streso. Kiekvieno mūsų prižiūrimo vaiko saugumas ir gerovė yra pats svarbiausias prioritetas.

Nors visada laikėmės griežtų vaikų atvedimo ir pasiėmimo taisyklių, šiuo atveju šie procesai nebuvo tinkamai įgyvendinti. Atsakingas pedagogas nušalintas.

Nedelsdami ėmėmės veiksmų, kad sustiprintume savo procedūras ir užtikrintume, jog tai niekada daugiau nepasikartotų.“

