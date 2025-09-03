Pareigūnai paskelbė naujausią informaciją apie dingusį britą Oliverį Pughą, kuris, kaip pranešama, buvo pagrobtas ir išvežtas į Rusiją.
Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai paslaptingai atšaukė perspėjimą apie dingusį trejų metų berniuką, tačiau policija tvirtina, kad jo paieškos operacija tęsiama, rašo thesun.co.uk.
Įtariama, kad 3-metį pagrobė mama ir išsivežė į Rusiją
Oliveris yra intensyviai ieškomas policijos nuo liepos 4 dienos, kai dingo Marbeloje. Jo tėvas yra britas, o motina – rusė, jie gyvena atskirai.
Šeima gyveno Ispanijoje, kur teismo sprendimu buvo uždrausta išvežti vaiką iš šalies.
Tačiau liepos mėnesį jis paslaptingai dingo, o praėjusią savaitę paaiškėjo, kad, kaip įtaria policija, Oliveris buvo išvežtas į Rusiją.
Policija patvirtino, kad, jų manymu, berniuką pagrobė jo rusė motina ir išvežė į savo tėvynę.
Ispanijos Nacionalinio dingusių asmenų centro interneto svetainėje buvo greitas paskelbtas viešas prašymas padėti surasti berniuką.
Šis skelbimas internete šiuo metu yra deaktyvuotas, o tai ne vienam sukėlė susirūpinimą ir klausimą: kas iš tiesų nutiko Oliveriui?
Maskvos atstovai įsikišo į dingusio trimečio brito bylą dėl keliamos versijos, kad vaiką pagrobė jo motina.
Rusijos propagandistas Vladimiras Kornilovas pareiškė, kad vaikas yra „rusas“, ir pareikalavo Kremliaus „apsaugoti motinos teisę“ būti su savo vaiku.
Rusijos valdžios institucijos oficialiai nekomentavo, ar vaikas yra šalyje. Toliau tęsiama berniuko paieška.
