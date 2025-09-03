Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Dėl dingusio 3-mečio sukeltos visos pajėgos: įtaria, kad išvežė į Rusiją

2025-09-03 12:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 12:46

Liepos mėnesį Ispanijoje paslaptingai dingo trejų metų berniukas – policija skelbia, kad, kaip įtariama, jį pagrobė mama ir išvežė į Rusiją.

Dėl dingusio 3-mečio sukeltos visos pajėgos (nuotr. 123rf.com, Facebook)

Liepos mėnesį Ispanijoje paslaptingai dingo trejų metų berniukas – policija skelbia, kad, kaip įtariama, jį pagrobė mama ir išvežė į Rusiją.

8

Pareigūnai paskelbė naujausią informaciją apie dingusį britą Oliverį Pughą, kuris, kaip pranešama, buvo pagrobtas ir išvežtas į Rusiją.

Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai paslaptingai atšaukė perspėjimą apie dingusį trejų metų berniuką, tačiau policija tvirtina, kad jo paieškos operacija tęsiama, rašo thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariama, kad 3-metį pagrobė mama ir išsivežė į Rusiją

Oliveris yra intensyviai ieškomas policijos nuo liepos 4 dienos, kai dingo Marbeloje. Jo tėvas yra britas, o motina – rusė, jie gyvena atskirai.

Šeima gyveno Ispanijoje, kur teismo sprendimu buvo uždrausta išvežti vaiką iš šalies.

Tačiau liepos mėnesį jis paslaptingai dingo, o praėjusią savaitę paaiškėjo, kad, kaip įtaria policija, Oliveris buvo išvežtas į Rusiją.

Policija patvirtino, kad, jų manymu, berniuką pagrobė jo rusė motina ir išvežė į savo tėvynę.

Ispanijos Nacionalinio dingusių asmenų centro interneto svetainėje buvo greitas paskelbtas viešas prašymas padėti surasti berniuką.

Šis skelbimas internete šiuo metu yra deaktyvuotas, o tai ne vienam sukėlė susirūpinimą ir klausimą: kas iš tiesų nutiko Oliveriui?

Maskvos atstovai įsikišo į dingusio trimečio brito bylą dėl keliamos versijos, kad vaiką pagrobė jo motina.

Rusijos propagandistas Vladimiras Kornilovas pareiškė, kad vaikas yra „rusas“, ir pareikalavo Kremliaus „apsaugoti motinos teisę“ būti su savo vaiku.

Rusijos valdžios institucijos oficialiai nekomentavo, ar vaikas yra šalyje. Toliau tęsiama berniuko paieška.

Mirties bausmę
Mirties bausmę
2025-09-03 13:03
Tik demokratiniame pasaulyje,vaiką gali pagrobti mama
Atsakyti
Vaiką
Vaiką
2025-09-03 13:20
Pagrobė mamą:-))))
Atsakyti
O kam jo ieškoti?
O kam jo ieškoti?
2025-09-03 13:04
Su mama ruzkyne užaugs rimtu soldatu, o ne kokiu nors....
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
