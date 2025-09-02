Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policija kreipiasi į visus: nepilnametė išėjo iš namų ir negrįžo

2025-09-02 10:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 10:02

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai vis dar ieško Gabijos V. (gim. 2011 m.), rašoma policijos pranešime.

Dingo nepilnametė (nuotr. Policijos)

0

Nepilnametė rugpjūčio 11 d. apie 18.10 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, P. Plechavičiaus g., ir iki šiol negrįžo.

Nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudai rusvų plaukų.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Gabijos V. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vert-ingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK telefonu +370 700 64 973 arba 112, rašyti el. paštu: [email protected].

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

