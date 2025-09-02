Kauno policija kreipiasi į visus: nepilnametė išėjo iš namų ir negrįžo

Nepilnametė rugpjūčio 11 d. apie 18.10 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, P. Plechavičiaus g., ir iki šiol negrįžo.
Nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, rudai rusvų plaukų.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Gabijos V. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vert-ingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK telefonu +370 700 64 973 arba 112, rašyti el. paštu: [email protected].
