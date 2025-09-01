Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija sukelta ant kojų, prašo pagalbos: be žinios dingo vyras

2025-09-01 14:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 14:30

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai ieško Vasilij Kondrašin (gim. 1956 m.).

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai ieško Vasilij Kondrašin (gim. 1956 m.).

1

Vyras rugpjūčio 29 d. apie 10.15 val. išėjo iš gyvenamosios vietovės, esančios Kaune, Medekšinės g., ir iki šiol negrįžo.

Senjoro požymiai: smulkaus kūno sudėjimo, ūgis apie 185 cm, rudos spalvos plaukų, vilkėjo sportinį kostiumą.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Vasilij Kondrašin buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK telefonu +370 700 60 684 arba 112, rašyti el. paštu: [email protected]

