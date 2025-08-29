Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sostinėje dingo jaunas vyras: policija prašo pagalbos

2025-08-29 16:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 16:43

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Igor Lipin (gim. 2002 m.).

Dingo jaunas vyras (nuotr. Policijos)

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūnai ieško dingusio be žinios Igor Lipin (gim. 2002 m.).

0

Šių metų rugpjūčio 25 d. jaunas vyras išėjo iš namų Parko g., Vilniuje, ir negrįžo.

Dingusio vyro požymiai: apie 183 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Išeidamas galimai vilkėjo juodą striukę ir žalią džemperį, mūvėjo juodas kelnes, avėjo juodas basutes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ypatingi požymiai: vyras šlubuoja po neseniai atliktos kojos operacijos. Galimai lankytinos vietos: maitinimo įstaigos, kino teatras, Paskutinė žinoma vieta yra Klaipėdos miestas.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ir galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Tomu Baliukevičiumi, tel. +370 672 42820, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

