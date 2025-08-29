Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prienų rajone, kaip įtariama, padegtas ūkinis pastatas

2025-08-29 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 09:59

Ketvirtadienio vakarą Prienų rajone užsiliepsnojo ūkinis pastatas. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, įtariama, jog tai buvo padegimas. 

0

1979 n. gimusios moters pareiškimas apie gaisrą buvo gautas apie 23.50 val. Nurodoma, jog Prienų rajone, Veiverių miestelyje, kilus gaisrui, apdegė ūkinio pastato durys, taip pat pradurtos trys kieme stovėjusio „VW Golf“ padangos. 

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai įtaria padegimą, nes kitų techninių priežasčių, dėl kurių galėjo kilti gaisras įvykio vietoje nenustatė. Pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. 

