Prienų rajone, kaip įtariama, padegtas ūkinis pastatas

1979 n. gimusios moters pareiškimas apie gaisrą buvo gautas apie 23.50 val. Nurodoma, jog Prienų rajone, Veiverių miestelyje, kilus gaisrui, apdegė ūkinio pastato durys, taip pat pradurtos trys kieme stovėjusio „VW Golf“ padangos.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai įtaria padegimą, nes kitų techninių priežasčių, dėl kurių galėjo kilti gaisras įvykio vietoje nenustatė. Pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
