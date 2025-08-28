Norėjo nužudyti ir pasisavino „Volvo“: bėglio gaudynės baigėsi automobilio virtimu ant stogo

Policijos siųstose nuotraukose matyti, kad mašina apvirto ant stogo.
Per avariją nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, pranešė Policijos departamentas.
Bėgliui medikai suteikė pagalbą, jis uždarytas į areštinę.
Pagalbą medikai teikė ir policininkui, pareigūnas gydomas ambulatoriškai.
Incidentas įvyko apie 18 val. 26 min. Ignalinos rajone, ties Bėčiūnų kaimu.
Ignalinos policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis ,,Volvo XC90“ (pagamintas 2004 m.).
Jo vairuotojas, padidinęs greitį, nuvažiavo.
18 val. 35 min. Ignalinoje, Budrių gatvėje, automobilis „Volvo XC90“, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su tarnybiniu automobiliu „Ford Transit Custom“, kurį vairavo Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnas (gim. 1972 m.).
„Volvo“ nuo smūgio apvirto.
Policija skelbia, kad mašina buvo pagrobta tą patį vakarą gretimame Švenčionių rajone, bandant nužudyti žmogų.
18 val. 17 min. Švenčionių rajone, Senos Pašaminės kaime, važiuojant automobiliu „Volvo XC90“, automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjęs neblaivus (tikrintis neblaivumą vėliau atsisakė) keleivis (gim. 1958 m.) peiliu pradėjo žaloti priekyje sėdėjusį keleivį (gim. 1952 m.).
Vairuotojui (gim. 1983 m.) sustabdžius automobilį ir užstojus nukentėjusįjį, tarp jo ir įtariamojo įvyko grumtynės. Vairuotojui ir keleiviui išlipus iš automobilio, įtariamasis pagrobė automobilį ir juo nuvažiavo link Ignalinos rajono.
Nukentėjusysis automobilio keleivis paguldytas į ligoninę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl pasikėsinimo nužudyti, mašinos vagystės ir sukeltos avarijos.
