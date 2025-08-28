Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Norėjo nužudyti ir pasisavino „Volvo“: bėglio gaudynės baigėsi automobilio virtimu ant stogo

2025-08-28 07:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 07:54

Ignalinos rajone trečiadienio vakarą nuo policijos bėgusio vairuotojo automobilis susidūrė su policijos mašina bei apvirto.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Ignalinos rajone trečiadienio vakarą nuo policijos bėgusio vairuotojo automobilis susidūrė su policijos mašina bei apvirto.

REKLAMA
2

Policijos siųstose nuotraukose matyti, kad mašina apvirto ant stogo.

Per avariją nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, pranešė Policijos departamentas.

Bėgliui medikai suteikė pagalbą, jis uždarytas į areštinę. 

Pagalbą medikai teikė ir policininkui, pareigūnas gydomas ambulatoriškai. 

Incidentas įvyko apie 18 val. 26 min. Ignalinos rajone, ties Bėčiūnų kaimu.

Ignalinos policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis ,,Volvo XC90“ (pagamintas 2004 m.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo vairuotojas, padidinęs greitį, nuvažiavo. 

18 val. 35 min. Ignalinoje, Budrių gatvėje, automobilis „Volvo XC90“, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su tarnybiniu automobiliu „Ford Transit Custom“, kurį vairavo Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnas (gim. 1972 m.).

REKLAMA
REKLAMA

„Volvo“ nuo smūgio apvirto. 

Policija skelbia, kad mašina buvo pagrobta tą patį vakarą gretimame Švenčionių rajone, bandant nužudyti žmogų.

REKLAMA

18 val. 17 min. Švenčionių rajone, Senos Pašaminės kaime, važiuojant automobiliu „Volvo XC90“, automobilyje ant galinės sėdynės sėdėjęs neblaivus (tikrintis neblaivumą vėliau atsisakė) keleivis (gim. 1958 m.) peiliu pradėjo žaloti priekyje sėdėjusį keleivį (gim. 1952 m.). 

Vairuotojui (gim. 1983 m.) sustabdžius automobilį ir užstojus nukentėjusįjį, tarp jo ir įtariamojo įvyko grumtynės. Vairuotojui ir keleiviui išlipus iš automobilio, įtariamasis pagrobė automobilį ir juo nuvažiavo link Ignalinos rajono.

Nukentėjusysis automobilio keleivis paguldytas į ligoninę.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl pasikėsinimo nužudyti, mašinos vagystės ir sukeltos avarijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų