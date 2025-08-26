Lietuvoje staiga dingus 22-ejų vyrui – svarbi žinia: tai būtina žinoti visiems

Dingęs vyras – apie 173 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų. Gali būti, kad išeidamas iš namų vilkėjo juodus marškinėlius ir tokios pat spalvos džinsus.
Turimais duomenimis, vyras paskutinį kartą matytas rugpjūčio 25 d. apie 15 val. Kauno autobusų stotyje.
Asmenis žinančius Konstantino Romanovo buvimo vietą ar turinčius kitos reikšmingos informacijos, buvo prašoma kuo skubiau skambinti Alytaus apskrities policijos pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Ką daryti dingus žmogui?
Dingus žmogui labai svarbu prisiminti, kokie yra svarbiausi žingsniai ir veiksmai siekiant užtikrinti efektyvią jo paiešką. Apie tai naujienų portalui tv3.lt anksčiau pasakojo viešosios įstaigos „K9 paieška“ pirmininkas Jurijus Aleksandrovas.
Asmens dingimas artimai aplinkai visuomet sukelia nerimą ir šoką, tačiau ekspertas pažymėjo – apėmus nerimui, svarbu nepamiršti veikti. Nors veiksmų planas priklauso nuo situacijos, svarbu įsiminti pagrindinius dalykus.
„Pranešti aplinkiniams, kaimynams visiems, gal kas matė – tai standartinė reakcija, žmonės visada taip daro. Gal kas matė, kas girdėjo kažką. Jeigu dingo žmogus, reikia ieškoti galų: kur ir kada, reikia nustatyti paskutinę buvimo vietą, laiką, kokiomis aplinkybėmis, kaip buvo nusiteikęs, kokie buvo jo ketinimai, ką jis norėjo daryti arba tai, kokie buvo planai. Viskas prasideda nuo to“, – kalbėjo J. Aleksandrovas.
Svarbiausi žingsniai
„K9 paieška“ svetainėje nurodomi septyni svarbiausi žingsniai, ką reikia daryti dingus žmogui ir pažymima: „Pasigedus žmogaus, svarbi kiekviena akimirka, o kiekvienas veiksmas turi būti tikslus ir kryptingas. Sunku išlaikyti šaltą protą tokioje stresinėje situacijoje, todėl praneškite policijai bendruoju pagalbos telefonu 112.“
Pirmas svarbus faktorius – laikas ir vieta, kur žmogus buvo matytas paskutinį kartą. Būtina išsiaiškinti, ar ieškomas asmuo nėra su draugais ar giminaičiais, jei ne – visų išklausinėti, kada kur, kas paskutinį kartą bendravo su dingusiu asmeniu.
Kitas žingsnis – tiksliai apibūdinti dingusįjį: paieškos tarnybų atstovams pateikti nuotraukų, informuoti apie ypatingas išvaizdos detales (ūgį, sudėjimą, šukuoseną), galimą aprangą, kokius daiktus su savimi galėjo turėti, koks buvo elgesys paskutiniu metu, santykiai su draugais, artimaisiais.
Trečias veiksmas – pasinaudoti visomis ryšio priemonėmis. Rekomenduojama bandyti susisiekti su dingusiu asmeniu visais įmanomais būdais: mobiliuoju telefonu, fiksuoto ryšio telefonu, el. paštu, socialiniais tinklais ir pan., bandyti susisiekti su dingusiuoju visą paieškos laikotarpį.
Taip pat išsaugoti dingimo vietą. Jei žinoma, kur jis buvo matytas paskutinį kartą – nelieskite jo daiktų, kuriuos naudojo arba nešiojo paskutiniu metu, kad jie nebūtų užteršiami svetimu kvapu ir, jei į paieškas pasitelkiami šunys, jie galėtų teisingai suprasti dingusiojo individualų kvapą.
Tai turi žinoti visi
Taip pat rekomenduojama susisiekti su medicinos įstaigomis, ligoninių priėmimo skyriais, lavoninėmis, pasiteirauti apie neatpažintus asmenis, kurie atitinka dingusiojo aprašymą: amžių, ypatingas išvaizdos detales, drabužius ir pan.
Ne ką mažiau svarbi informacijos sklaida – rekomenduojama kreiptis į visas žiniasklaidos priemones, socialinius tinklus su prašymu dalintis informacija apie be žinios dingusį asmenį, ji turi būti kuo tikslesnė.
„Svarbu nurodyti kuo detalesnę informaciją. Asmens vardą, pavardę, amžių, kokiame regione dingo, kaip atrodo (sudėjimas, plaukų spalva, akių spalva, išskirtinės žymės), kokius drabužius vilkėjo dingimo dieną ir kitą informaciją, kuri padėtų atpažinti ir surasti dingusį asmenį. Būtinai pateikti asmens nuotrauką. Atsispausdinkite ir platinkite skelbimus su šia informacija“, – nurodoma „K9 paieška“ svetainėje.
Septintas žingsnis – nuolat bendrauti su paiešką vykdančiomis organizacijomis ir perduoti visą naujai paaiškėjusią informaciją.
Ieškant dingusiųjų naudojamos visos įmanomos priemonės
Pradėjus paiešką labai svarbi struktūra ir aiškus planas, kas ir ko imasi, paieška turi būti struktūruota ir organizuota:
„Svarbiausia, kad kiekvienas vykdytų savo užduotį, kuri numatyta. Aišku, būtų labai gerai, kad būtų planas, organizavimas nuo pat pradžių ir kiekvienas turėtų savo užduotį. Tas, kuris veda bylą, planuoja operaciją, tikrai žino, dėl ko ir kam reikia daryti, nes visų veiksmų visuma gali privesti prie rezultato.“
„K9 paieška“ pirmininkas sakė, kad kiekviena minutė ir valanda dingus asmeniui yra be galo svarbi.
Taip pat svarbu ir tai, kokia temperatūra yra lauke. Jei lauke šalta, sutrumpėja ir laikas, kokio senumo pėdsakais gali sekti šuo, tačiau čia, kaip sako pašnekovas, taip pat nėra vienareikšmiško atsakymo, nes daug daugiau įtakos turi kiti faktoriai:
„Priklauso ir nuo to, koks judėjimas žmonių aplinkui, intensyvumas, kiek užteršta aplinka, kiek važiuoja transporto, koks cheminis užteršimas. Daug, daug faktorių gali turėti įtakos.“
Vis dėlto, net ir esant apsunkintoms sąlygoms, ieškant dingusio žmogaus išnaudojamos visos galimybės, daroma viskas, ką tik galima padaryti. Ekspertas pažymėjo – tokiais atvejais nėra nenaudingų priemonių, skirtų paieškai.
„Reikia išnaudoti viską, kas įmanoma ir netgi tai, kas neįmanoma“, – priduria pašnekovas.
Dingus žmogui, dažnai informacija būna dalinamasi socialiniuose tinkluose, tačiau, kaip teigė J. Aleksandrovas, socialiniai tinklai kartais pakiša koją, nes atsiranda daug erdvės sklisti ir neteisingai, klaidinančiai informacijai, todėl pabrėžia – turint reikšmingos informacijos, ji pirmiausia turėtų pasiekti ne socialinius tinklus, o pareigūnus ir atsakingas institucijas.
