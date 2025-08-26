Policija skubiai kreipiasi į gyventojus: be žinios dingo 22-ejų vaikinas – reikalinga bet kokia informacija

Dingęs vyras – apie 173 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų. Gali būti, kad išeidamas iš namų vilkėjo juodus marškinėlius ir tokios pat spalvos džinsus.
Turimais duomenimis, vyras paskutinį kartą matytas rugpjūčio 25 d. apie 15 val. Kauno autobusų stotyje.
Asmenis žinančius Konstantino Romanovo buvimo vietą ar turinčius kitos reikšmingos informacijos, prašome kuo skubiau skambinti Alytaus apskrities policijos pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!