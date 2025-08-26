Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija skubiai kreipiasi į gyventojus: be žinios dingo 22-ejų vaikinas – reikalinga bet kokia informacija

2025-08-26 10:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 10:38

Į Alytaus apskrities policijos pareigūnus kreipėsi moteris, kad nuo rugpjūčio 24 d. negali susisiekti su savo sūnumi Konstantinu Romanovu (gim. 2003 m.), kuris dingo be žinios.

Dingo jaunas vyras (nuotr. Policijos)

Į Alytaus apskrities policijos pareigūnus kreipėsi moteris, kad nuo rugpjūčio 24 d. negali susisiekti su savo sūnumi Konstantinu Romanovu (gim. 2003 m.), kuris dingo be žinios.

0

Dingęs vyras – apie 173 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų tamsių plaukų. Gali būti, kad išeidamas iš namų vilkėjo juodus marškinėlius ir tokios pat spalvos džinsus.

Turimais duomenimis, vyras paskutinį kartą matytas rugpjūčio 25 d. apie 15 val. Kauno autobusų stotyje.

Asmenis žinančius Konstantino Romanovo buvimo vietą ar turinčius kitos reikšmingos informacijos, prašome kuo skubiau skambinti Alytaus apskrities policijos pareigūnams telefonu +370 700 65600 arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

