TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policijos autobusiukui susidūrus su lengvuoju automobiliu, medikų prireikė 70-ei vairuotojai

2025-08-27 17:33
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-08-27 17:33
2025-08-27 17:33

Vilniuje policijos automobilis pateko į avariją: susidūrė su moters vairuojamu automobiliu. Po avarijos vairuotoja išvežta į ligoninę, o policininkams medikų neprireikė. Manyta, kad medikų niekam neprireikė, bet viena iš avarijos dalyvių pasijuto prastai.

Vilniuje policijos automobilis pateko į avariją: susidūrė su moters vairuojamu automobiliu. Po avarijos vairuotoja išvežta į ligoninę, o policininkams medikų neprireikė. Manyta, kad medikų niekam neprireikė, bet viena iš avarijos dalyvių pasijuto prastai.

Daugiau apie įvykį – TV3 Žiniose. 

Vilniuje, Žemaitės gatvės sankryžoje su Kedrų gatve, susidūrė policijos „Peugeot Expert“ ir moters vairuojamas automobilis „Opel Corsa“. Smūgis į tarnybinio automobilio šoną buvo gan smarkus: apgadinti gan smarkiai abu automobiliai, „Opel“ automobilyje suveikė ir oro pagalvės. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių buvo manoma, kad per avariją niekas nesužeistas, buvo ketinama pildyti eismo įvykio deklaraciją, tačiau netrukus 70-ies metų „Opel“ vairuotoja pasijuto blogai. Greitosios pagalbos medikai moteriai pagalbą teikė vietoje, visgi nuspręstą vairuotoją vežti į ligoninę. Moteris buvo sąmoninga, ji skundėsi galvos skausmu. 

Aiškėja, kad avariją sukėlė policijos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, policijos pareigūnai suko kairėn į Kedrų gatvę ir, nepastebėję, nepraleido priešpriešiais atvažiuojančio opelio.

Aplinkybės gan apmaudžios: vieni sustojo praleisti, o kiti ne. Nuo Savanorių prospekto pusės atvažiavusį ir kairėn į Kedrų gatvę sukantį tarnybinį automobilį sustojo praleisti antra eismo juosta priešpriešiais važiavęs autobusas. 38-erių metų pareigūnui vairuotojui sukant kairėn priešpriešine pirma juosta atvažiavo moters vairuojamas „Opel“ ir rėžėsi į policijos automobilį. 

Vairuotoja paaiškino, kad kai pamatė policiją, bandė išvengti avarijos, stabdė, tačiau nespėjo sustabdyti. 

Bet kokiu atveju, policijos vairuotojas privalėjo įsitikinti, kad ir pirma eismo juosta niekas nevažiuoja ir kad jį praleidžia visi eismo dalyviai. Juolab pareigūnai važiavo be įjungtų švyturėlių ir sirenų.

Daugiau žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

