  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune stotelėje ir Šiauliuose prie naktinio klubo sumušti du vyrai

2025-08-25 08:21 / šaltinis: BNS
2025-08-25 08:21

Viešojo transporto stotelėje Kaune ir prie naktinio klubo Šiauliuose sekmadienį sumušti du vyrai, pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Viešojo transporto stotelėje Kaune ir prie naktinio klubo Šiauliuose sekmadienį sumušti du vyrai, pranešė Policijos departamentas.

0

Jo pirmadienį pateiktais duomenimis, apie 19.50 val. Kauno Kovo 11-osios gatvėje, stotelėje, konflikto metu nenustatytas vyriškis sumušė 1952 metais gimusį vyrą, kuris paguldytas į ligoninę.

Tą pačią dieną paryčiais, apie 4.40 val., prie naktinio klubo Šiaulių Vilniaus gatvėje nenustatytas vyriškis sumušė 1998 metais gimusį vyrą, kuris taip pat hospitalizuotas.

Pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

