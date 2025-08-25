Kaune stotelėje ir Šiauliuose prie naktinio klubo sumušti du vyrai

Jo pirmadienį pateiktais duomenimis, apie 19.50 val. Kauno Kovo 11-osios gatvėje, stotelėje, konflikto metu nenustatytas vyriškis sumušė 1952 metais gimusį vyrą, kuris paguldytas į ligoninę.
Tą pačią dieną paryčiais, apie 4.40 val., prie naktinio klubo Šiaulių Vilniaus gatvėje nenustatytas vyriškis sumušė 1998 metais gimusį vyrą, kuris taip pat hospitalizuotas.
Pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!