  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nepilnametis sumušė bendraamžį

2025-08-28 08:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 08:03

Vilniuje nepilnametis sumušė bendraamžį.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Vilniuje nepilnametis sumušė bendraamžį.

0

Kaip skelbia policija, įvykis užregistruotas apie 11 val. Verkių seniūnijoje esančioje Bubilo gatvėje, negyvenamame name.

Žodinio konflikto metu nepilnametis (gim. 2011 m.) sumušė nepilnametį (gim. 2011 m.).

Nukentėjusysis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.  

