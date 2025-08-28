Vilniuje nepilnametis sumušė bendraamžį.

Kaip skelbia policija, įvykis užregistruotas apie 11 val. Verkių seniūnijoje esančioje Bubilo gatvėje, negyvenamame name.
Žodinio konflikto metu nepilnametis (gim. 2011 m.) sumušė nepilnametį (gim. 2011 m.).
Nukentėjusysis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
