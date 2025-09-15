Mirė praeityje garsus dainininkas: „Mylėsiu tave amžinai“

Duetas išleido tris studijinius albumus pavadinimais „Happy Families“, „Mange Tout“ ir „Believe You Me“, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Nors 1986 m. jie išsiskyrė, vėl susibūrė 2000-ųjų pabaigoje ir 2011 m. išleido savo ketvirtą studijinį albumą „Blanc Burn“. Tačiau dėl sveikatos problemų Stephenas pasitraukė po albumo išleidimo.
Neilas tęsė pasirodymus vienas, naudodamasis „Blancmange“ vardu, ir dabar trumpame pareiškime laikraščiui „The Mirror“ išreiškė liūdesį dėl Stepheno netekties: „Širdis sudaužyta. Ilsėkis ramybėje, Stephenai. Mylėsiu tave amžinai.“
Gerbėjų puslapis taip pat pagerbė mirusį žvaigždę: „Liūdime atsisveikindami su Stephenu Luscombe'u. Ilsėkis ramybėje. Mūsų širdys, mintys ir maldos yra su Neilu Arthuru bei jų šeimomis, draugais ir gerbėjais.“
Gerbėjai prisijungė prie pagarbos žodžių: „Ilsėkis ramybėje, Stephen, dėkui už nuostabius prisiminimus ir muziką.“
Grupė „Blancmange“ buvo įkurta 1979 metais Harou mieste Neilo Arthuro, Stepheno Luscombe ir Laurence'o Stevenso.
Laurence'as netrukus po įkūrimo pasitraukė, o likęs duetas dominavo hitų sąrašuose,
Jų albumas „Irene and Mavis“ pasirodė 1980 metais, tačiau būtent daina „Sad Day“, įtraukta į „Som Bizzare Album“, kartu su „Soft Cell“ ir „Depeche Mode“, atvėrė jiems kelią į žinomumą.
Šis albumas atvėrė kelią įrašų sutarties pasirašymui su „London Records“. Vėliau Stepheno širdies problemos lėmė jo pasitraukimą iš muzikos.
2012 metais Stephenas turėjo praleisti kelis koncertus dėl pilvo aortos aneurizmos.
