TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po stulbinančios dukros sėkmės – jautrus buvusios „mokinukės“ kreipimasis

2025-11-18 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 11:55

Savaitgalį vykusiuose visai šeimai skirtuose apdovanojimuose „Vaikų mylimiausi 2025“ nominacijų laimėtojai sulaukė pripažinimo. Neeilinį įvertinimą gavo ir buvusios „mokinukės“ Kristinos Šerkšnienės dukra Rusnė. Mergaitei atiteko mylimiausios vaikų nuomonės formuotojos titulas.

0

Šioje nominacijoje varžėsi Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777). Būtent jai ir atiteko apdovanojimas. 

Iš buvusios „mokinukės“  – jautrus kreipimasis

Po šios dukros sėkmės Rusnės mama Kristina socialiniame tinkle paviešino jautrų įrašą, kuriame pasidžiaugė savo mažosios pasiekimu. 

Įrašu ji sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Noriu kažką parašyti, bet tiesiog trūksta žodžių… Vakar diena mūsų visai šeimai buvo nepaprastai ypatinga. Emocijos šoko tikrą tango! Esame be galo laimingi ir didžiuojamės Rusne.

Mūsų mažutė, kuriai dar tik 11 metų, birželio viduryje pradėjusi vesti savo Instagram profilį, per tokį trumpą laiką sugebėjo ne tik pritraukti daugiau nei 13 tūkst. sekėjų, bet ir „nuskinti“ labai nekuklų apdovanojimą.

Net nebežinau, ką daugiau pridurti… Tiesiog pasakysiu: dukryte, mes tave labai mylime, palaikome ir visada, visur būsime su tavimi ir už tave“, – šiltai rašė mama.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad atsiimdama apdovanojimą Rusnė spinduliavo džiaugsmu ir dėkojo ją palaikantiems.

„Ačiū visiems, kurie mane palaiko, myliu jus visus“, – sakė mergaitė, siųsdama oro bučinį publikai.

Rusnės filmukai socialiniame tinke „Instagram“ išplito it žaibas. Juose charizmatiška mergaitė žaismingai ir drąsiai dalijasi, kaip rūpinasi savo garbanomis, rekomenduoja priemones, dalijasi patarimais. Kiekvienas, nors trumpam užsukęs į jos paskyrą, gali pasijausti it dalyvautų jos mažoje plaukų priežiūros studijoje.

Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

