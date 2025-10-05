Buvusios „Mokinukės“ dukra Rusnė tapo interneto sensacija: atskleidė, kaip reagavo

Rusnės („Curlygirl777“) filmukai socialiniame tinke „Instagram“ išplito it žaibas. Juose charizmatiška mergaitė žaismingai ir drąsiai dalijasi, kaip rūpinasi savo garbanomis, rekomenduoja priemones, dalijasi patarimais. Kiekvienas, nors trumpam užsukęs į jos paskyrą, gali pasijausti it dalyvautų jos mažoje plaukų priežiūros studijoje.
Viskas prasidėjo nuo nemeilės savo plaukams
Apie dukros sėkmę naujienų portalui tv3.lt pasakojusi atlikėja K. Šerkšnienė atskleidė įdomų faktą – pasirodo, šis Rusnės kelias prasidėjo nuo nemeilės savo garbanėlėms. Kristinos teigimu, mergaitė nuo pat mažumės buvo stipriai garbanota, tačiau laikui bėgant susitvarkyti su plaukais tapo itin sunku.
„Rusnei augant pastebėjome, kad mums sunkiai sekasi sutvarkyti jos garbanas – plaukučiai būdavo pasišiaušę, netvarkingi, o aš pati turiu tiesius plaukus, tad nežinojau, kaip elgtis. Būdama 6-7 metų ji ėmė labai nemėgti savo plaukų, sakydavo: kokie negražūs, kodėl mano plaukai negali būti normalūs, kaip kitų žmonių.
Rusnė netgi prašė manęs, kad juos ištiesinčiau, bet aš to daryti nenorėjau. Supratau, kad turiu išmokti, kaip gražiai tas garbanėles sutvarkyti. Pradėjau žiūrėti įvairias pamokėles, pasikonsultavau „Garbanų klinikoje“ – mums parinko priemones, davė nemažai patarimų“, – pasakojo K. Šerkšnienė.
Kai Kristina išbandė atrinktas priemones ir patarimus ant dukros plaukų, rezultatas buvo akivaizdus – mergaitės veidas nušvito šypsena ir džiaugsmu. Rusnė ne tik pamilo savo garbanas, bet ir pati ėmė eksperimentuoti, išmoko gražiai jas susiformuoti.
„Po to nutiko taip, kad Rusnė man ėmė sakyti: mamyte, aš labai norėčiau būti populiari ir kad mane pakviestų į kokią nors laidą. Na, aš taip ir paaiškinau, kad populiarumas iš niekur neatsiranda, reikia kažkuo užsiimti, būti įdomiu žmogumi. Kiek vėliau ji man pradėjo rodyti, kad internete seka tris užsienietes, kurios yra seserys ir dalijasi su sekėjais, kaip prižiūri savo plaukus. Ir kažkaip pasiūliau Rusnei pabandyti daryti tą patį. Ji susidomėjo, bet pagalvojau, kad neaišku, ar tam prisiruoš“, – teigė ji.
Kristina prisiminė, kad pasiūliusi dukrai šią idėją, netrukus išvyko į miestą, o sugrįžusi vakare sužinojo, jog Rusnė ne tik susikūrė „Instagram“ paskyrą, bet ir spėjo įkelti tris vaizdo įrašus apie savo plaukus.
„Nežinau, kaip tai nutiko, bet viskas labai greitai užsikūrė – kiekvieną dieną ją pasekdavo šimtai žmonių, peržiūros buvo didžiulės, o po pusantros savaitės ji jau sulaukė barterinių reklamos pasiūlymų. Žmonės labai greitai įsitraukė į jos kuriamą turinį, rašydavo teigiamus komentarus“, – apie dukros sėkmę kalbėjo mama.
Vaizdo įrašai išplito žaibiškai
Rusnės svajonė tapti populiaria išsipildė itin greitai – socialiniame tinkle „Instagram“ ją jau seka beveik 12 tūkstančių žmonių. Vis dėlto staigi sėkmė vienuolikmetės galvos neapsuko – mamos teigimu, mergaitė į socialinius tinklus per daug stipriai neįsitraukia, nepamiršta mokslų ir kitų savo veiklų.
„Rusnei tai labai patinka, ji džiaugiasi ir vadina save mini influencere. Bet tuo pačiu per daug nesureikšmina ir priima šį dalyką labai natūraliai. Nėra taip, kad ji nuolat sėdėtų telefone, visiems atrašinėtų į žinutes ir daugiau nieko neveiktų. Aš net pati kartais paskatinu ją vėl įkelti kokį naują filmuką, o ji man sako: mamyte, aš turiu gyvenimą, nenoriu būti įlindusi į telefoną, man patinka ir kiti dalykai. Jos požiūris į tai yra labai sveikas. Aš daugiau nei ji pati stebiu, kaip auga jos paskyra, kiek naujų žmonių ateina ir panašiai, – teigė K. Šerkšnienė.
Ne paslaptis, kad kartu su populiarumu socialiniuose tinkluose dažnai ateina ir kita medalio pusė – net patys mėgstamiausi turinio kūrėjai susiduria su kritika. Ar tai neišgąsdino Rusnės mamos Kristinos?
„Suprantu šiuos dalykus, bet manau, kad kol kas viskas klostosi gerai. Džiaugiuosi, kad Rusnė yra labai protinga mergaitė. Pavyzdžiui, jeigu pamato negražų komentarą, ji užblokuoja žmogų ir tikrai jautriai nereaguoja. Be to, mes su vyru viską kontroliuojame – stebime, kas jai parašo, ką ji atsako ir panašiai. Jeigu matysime, kad kyla kokių nors grėsmių ar negerų psichologinių dalykų, spręsime, ką daryti“, – tikino dviejų mergaičių mama.
Pasak Kristinos, visą socialiniame tinkle publikuojamą turinį Rusnė kuria pati – tėvai nekontroliuoja, kaip ji turėtų elgtis prieš kamerą, ką sakyti ir panašiai.
„Visa tai ji mėgsta daryti pati – vadovaudamasi savo nuojauta ir nesilaikydama kažkokių taisyklių. Todėl mes jai nesiūlome savo idėjų ir jos įrašų nekoreguojame. Kartais Rusnė pasitaria dėl kokios smulkmenos, tačiau iš tiesų visas turinys yra kuriamas tik jos pačios“, – atskleidė pašnekovė.
11-metę atpažįsta ne tik internete
Kristina su dukra pastebėjo, kad Rusnė jau yra atpažįstama ne tik internete, bet ir viešose vietose – mergaitės bendraamžiai pastebi ją, ima tarpusavyje šnabždėtis.
„Neseniai vaikščiojant su Rusne prekybos centre Vilniuje pastebėjome, kad aplinkiniai ją atpažįsta, pradeda šnabždėtis, vienoje parduotuvėje net užkalbino, pagyrė jos turinį. Kartais ji sako, kad norėtų, jog žmonės dažniau pakalbintų, o ne tik šnabždėtųsi tarpusavyje. Bet aš aiškinu, kad tas dėmesys yra smagus, nes jai tai – naujas dalykas. Bet juk jei kiekvienas žmogus prieitų ir norėtų pakalbėti, ji greitai nuo to pavargtų“, – dalijosi K. Šerkšnienė.
Kaip pasakojo Kristina, turinio kūrimas socialiniuose tinkluose – toli gražu ne vienintelė dukros veikla. Mamos teigimu, Rusnė daug dėmesio skiria mokslams, o po pamokų eina į būrelius.
„Ji lanko aerobinę gimnastiką. Tai yra profesionalus sportas, todėl būna daug varžybų, treniruočių, kartais net savaitgaliais. Be to, ji labai gražiai piešia, dainuoja, šoka, neria vašeliu, pastaruoju metu skaito knygas, o mokykloje dar papildomai eina į lietuvių kalbos būrelį. Taip pat Rusnei labai patinka daug laiko leisti lauke su kitais vaikais, važinėti dviračiais ir riedučiais. Kartais tampa labai sunku paprašyti, kad ji iš lauko jau pareitų namo“, – juokėsi K. Šerkšnienė.
Šiandien, socialinių tinklų eroje, daugelis tėvų vis dažniau išgirsta vaikų norą kurti turinį ir siekti populiarumo internete. Kristina pripažįsta, kad tai gali kelti klausimų tėvams, tačiau pataria žiūrėti į tai su atvirumu ir supratimu.
„Manau, kad labai svarbu įsivertinti, kokį turinį vaikas norėtų kurti – ar reikšmingą, ar neturintį jokios vertės. Jeigu pati mama mato, jog vaikas turi gražių idėjų, kurios galėtų būti naudingos kitiems, kodėl gi nepabandžius. Nematau tame nieko blogo, jeigu viskas vyksta su tėvų priežiūra. Bet, žinoma, kiekvienas vaikas yra skirtingas – vieni gali jautriai reaguoti į komentarus, o kitiems visai nerūpi. Svarbu viską įsivertinti“, – įsitikinusi K. Šerkšnienė.
