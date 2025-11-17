 
TV3 naujienos > Žmonės

Viktorija Siegel prakalbo apie gyvenimo permainas: „Jaučiuosi tikrai pasikeitusi“

2025-11-17 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 14:25

Šiandien verslininkė ir nuomonės formuotoja Viktorija Siegel mini ypatingą dieną – savo gimtadienį. Šia proga moteris paviešino įrašą, kuriame prakalbo apie dėkingumą ir pokyčius.

Viktorija Siegel (nuotr. BNS)
5

Šiandien verslininkė ir nuomonės formuotoja Viktorija Siegel mini ypatingą dieną – savo gimtadienį. Šia proga moteris paviešino įrašą, kuriame prakalbo apie dėkingumą ir pokyčius.

4

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Viktorija Siegel su vaikais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel su vaikais

Juntami pokyčiai

Prie savo nuotraukos ji rašė apie metus nuspalvinusias keliones, dėkojo bei prabilo apie juntamus pasikeitimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji rašė:

„Šiandien mano gimtadienis – man sukanka 31-eri. Savo gimtadienį sutinku lėktuve. Bet tai puikiai apibūdina mano metus: iš tiesų buvo itin daug spalvingų kelionių. Esu be galo dėkinga už tai, ką man davė praėję metai. Jaučiuosi daug išaugusi kaip asmenybė.

Svarbiausia, išmokau ne tik prašyti, bet ir dėkoti – už viską. Todėl šį gimtadienį pasitinku su mintimis apie dėkingumą: žmonėms, situacijoms, potyriams, pamokoms, kelionėms. Viskam. Jaučiuosi tikrai pasikeitusi. Ir nekantrauju pamatyti, ką atneš kiti metai.“

Netrukus po įrašu pasipylė šilti sveikinimai:

„Su 31-uoju, Vikute! Slapčiausių svajonių išsipildymo! Auk, mylėk, švęsk gyvenimą, didžiuokis savimi ir imk iš jo viską! Būk mylima, sveika ir laiminga! Bučkis.“

„Su gimtadieniu, Viktorija!“

„Su gimtadieniu, Vikute. Lai pildosi tavo slapčiausios svajonės. Mylėk ir būk MYLIMA.“

Tadas
Tadas
2025-11-17 14:47
Kam ji įdomi..?
Atsakyti
Nesupratau
Nesupratau
2025-11-17 15:09
kekšė pasikeitė į kekšę???
Atsakyti
Ir vėl
Ir vėl
2025-11-17 15:13
Kam vėl kišat ta skandalistę? Niekam ta moterėlė jneįdomi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
