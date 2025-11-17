Viktorija Siegel prakalbo apie gyvenimo permainas: „Jaučiuosi tikrai pasikeitusi“

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Juntami pokyčiai
Prie savo nuotraukos ji rašė apie metus nuspalvinusias keliones, dėkojo bei prabilo apie juntamus pasikeitimus.
Ji rašė:
„Šiandien mano gimtadienis – man sukanka 31-eri. Savo gimtadienį sutinku lėktuve. Bet tai puikiai apibūdina mano metus: iš tiesų buvo itin daug spalvingų kelionių. Esu be galo dėkinga už tai, ką man davė praėję metai. Jaučiuosi daug išaugusi kaip asmenybė.
Svarbiausia, išmokau ne tik prašyti, bet ir dėkoti – už viską. Todėl šį gimtadienį pasitinku su mintimis apie dėkingumą: žmonėms, situacijoms, potyriams, pamokoms, kelionėms. Viskam. Jaučiuosi tikrai pasikeitusi. Ir nekantrauju pamatyti, ką atneš kiti metai.“
Netrukus po įrašu pasipylė šilti sveikinimai:
„Su 31-uoju, Vikute! Slapčiausių svajonių išsipildymo! Auk, mylėk, švęsk gyvenimą, didžiuokis savimi ir imk iš jo viską! Būk mylima, sveika ir laiminga! Bučkis.“
„Su gimtadieniu, Viktorija!“
„Su gimtadieniu, Vikute. Lai pildosi tavo slapčiausios svajonės. Mylėk ir būk MYLIMA.“
