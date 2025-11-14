„Tikrąja išdykėle“ pasivadinusi atlikėja nustebo gavusi dovaną: „Esu kosmose“

Po jos įrašu – dešimtys nuoširdžių sveikinimų, kurie nepaliko abejingų.
Gerbėjų meilė liejosi komentarais
„Ačiū labai visiems už begalę sveikinimų! Esu tiesiog kosmose nuo tokios gausybės jūsų palinkėjimų ir gražių žodžių. O jau gėlių, gėlių…“ – rašė Aušrinė, prie įrašo pridėjusi šventiškų nuotraukų.
„Nuoširdžiausi sveikinimai, mieloji mūsų Aušrine!“ – rašė viena sekėja.
„Su gimtadieniu, Aušrine!“ – sveikino kita.
„Miela Aušrine, tegul ši graži, prasminga ir brangi gimtadienio šventė dar ilgai glosto širdelę, prisiminimai šildo ilgais vakarais, o linksmos akimirkos skaidrina kasdienybę!“ – rašė kita sekėja.
Įteikta ypatinga dovana – asmeninis portretas
Šiais metais Aušrinė sulaukė ir išskirtinės staigmenos – jai buvo įteiktas jos pačios portretas, specialiai nutapytas šiai progai.
