  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Tikrąja išdykėle“ pasivadinusi atlikėja nustebo gavusi dovaną: „Esu kosmose“

2025-11-14 18:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 18:36

Socialiniuose tinkluose – tikra šventinė nuotaika. Aušrinė Gerikė pasidalijo savo gimtadienio akimirkomis ir atvirai prisipažino esanti „kosmose“ nuo gausybės jai skirtų sveikinimų bei šiltų žodžių.

Aušrinė Gerikė

Po jos įrašu – dešimtys nuoširdžių sveikinimų, kurie nepaliko abejingų.

0

Po jos įrašu – dešimtys nuoširdžių sveikinimų, kurie nepaliko abejingų.

Gerbėjų meilė liejosi komentarais

„Ačiū labai visiems už begalę sveikinimų! Esu tiesiog kosmose nuo tokios gausybės jūsų palinkėjimų ir gražių žodžių. O jau gėlių, gėlių…“ – rašė Aušrinė, prie įrašo pridėjusi šventiškų nuotraukų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuoširdžiausi sveikinimai, mieloji mūsų Aušrine!“ – rašė viena sekėja.

„Su gimtadieniu, Aušrine!“ – sveikino kita.

„Miela Aušrine, tegul ši graži, prasminga ir brangi gimtadienio šventė dar ilgai glosto širdelę, prisiminimai šildo ilgais vakarais, o linksmos akimirkos skaidrina kasdienybę!“ – rašė kita sekėja.

Įteikta ypatinga dovana – asmeninis portretas

Šiais metais Aušrinė sulaukė ir išskirtinės staigmenos – jai buvo įteiktas jos pačios portretas, specialiai nutapytas šiai progai.

