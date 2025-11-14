Karališkoje šeimoje šiandien – neeilinė diena

Buvęs karališkasis liokajus Grantas Harroldas teigia, kad ši diena karaliui Karoliui III bus išskirtinė ne tik dėl simbolinių metų, bet ir dėl vaikų kūrybiškumo.
Anūkų staigmena karaliui
Karališkieji anūkai – princas Džordžas, princesė Šarlotė ir princas Luisas – esą ne tik dovanos rankų darbo atvirukus, bet ir įteiks specialiai paruoštą staigmeną. Tokios dovanos, anot ekspertų, yra itin brangios karaliui, kuris ypač vertina asmeniškumą bei šeimos ryšius, rašoma mirror.co.uk.
Pasak G. Harroldo, šiais metais karaliui Karoliui III bus dar kartą priminta, kokia svarbi jam yra šeima.
Jis sakė: „Princas Džordžas, princesė Šarlotė ir princas Luisas tikrai turės ypatingą dovaną savo seneliui. Manau, kad jie taip pat galėtų jam pagaminti naminių atvirukų, kuriuos mėgsta gauti visi seneliai.“
Toliau jis pridūrė: „Kate Middleton ir princas Williamas mėgsta užsiimti menais ir amatais su vaikais, todėl tikiuosi, kad jie pagamins ką nors ypatingo.
Esame matę ankstesnių pavyzdžių, kai jie gamino Motinos dienos atvirukus Katei, tad manau, kad naminiai atvirukai dabar yra svarbi karališkųjų gimtadienių dalis.“
Šeimoje tikrai netrūksta tradicijų – dar 2023 m. karalius Karolis III iš jaunesniųjų anūkų, Archie ir Lilibet, sulaukė „prasmingos“ dovanos.
Pasak portalų, jie savo seneliui įrašė specialią vaizdo žinutę, kurioje dainavo „Su gimtadieniu“.
Neįprastos dovanos tradicija
Karalius Karolis III ne tik mėgsta gauti, bet ir pats dovanoti neįprastas dovanas savo anūkams. Viena žinomiausių – itin prabangi.
Princas Džordžas pirmojo gimtadienio proga gavo daugiau kaip 18 tūkst. svarų sterlingų (maždaug apie 21 tūkst. eurų) vertės žaidimų namelį. Šis prabangus namelis iki šiol stovi Karolio Karolio III dvaro sode ir liudija senelio pastangas kurti vaikystės prisiminimus.
Tiek princo Williamo, tiek princesės Kate meilė menams ir rankdarbiams – gerai žinoma. Per apsilankymą Nacionalinėje moterų institutų federacijoje Londone, jie pasakojo, kad jų vaikai vasarą praleido itin kūrybiškai.
Kate sakė, kad ji ir vaikai – 12 metų princas George'as, 10 metų princesė Charlotte ir 7 metų princas Louis – vasarą praleido „darydami rankdarbius kiekviename namų kampelyje“.
Ji taip pat dalijosi savo pomėgiu bitininkauti ir kalbėjo apie „gamybos ir rankdarbių“ svarbą kuriant bendruomenę.
Dailės istorijos bakalaurą turinti princesė yra padėjusi vaikams kurti dovanas ir kitoms progoms. Princas Williamas žiniasklaidai yra sakęs, kad George'as ir Charlotte pagamino rankų darbo dovanas velionei karalienei jos 91-ojo gimtadienio proga.
Vis dėlto Kate šmaikščiai paklausė: „Ar jūs prisiimate nuopelnus už menus ir amatus?“
Princas Williamas droviai atsakė: „Tai stato ant kortos santuoką.“
