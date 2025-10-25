Karalius Karolis III imasi veiksmų: 1 karališkosios šeimos narys gali netekti namų

Pasak britų leidinio „The Telegraph“, 65-erių princas šiuo metu kasdien derasi su karaliaus Karolio III atstovais dėl savo išsikraustymo sąlygų.
Gyveno už simbolinį mokestį
Andrew šiuose rūmuose gyvena nuo 2003-iųjų, o už 30 kambarių rezidenciją moka simbolinį mokestį – vos vieną pipirą per metus. Pagal nuomos sutartį jis turi teisę likti ten iki 2078 metų.
Tačiau, kaip teigia šaltiniai, Buckingham Palace pareigūnai spaudžia jį išsikelti savanoriškai, nes pagal sutarties sąlygas oficialiai jo iškeldinti negalima.
Karalius ieško sprendimo
Karaliaus aplinka, anot „The Telegraph“, viliasi, kad Andrew sutiks išsikraustyti, nors iš pradžių jis priešinosi ir priminė, kad turi dar 50 metų galiojančią nuomą.
Jei princas galiausiai sutiks, turės būti nuspręsta, kur jis apsigyvens toliau ir ar gaus kompensaciją už milijonus, kuriuos investavo į rūmų remontą bei priežiūrą.
Tame pačiame name iki šiol gyvena ir jo buvusi žmona Sarah Ferguson, su kuria jis išsiskyrė dar 1996-aisiais.
Ieško naujų namų
Galimas sprendimas – Andrew perkėlimas į vieną iš karaliaus privačių rezidencijų, pavyzdžiui, Sandringhamo ar Balmoralo dvarus, kur jis galėtų gyventi be mokesčio mokesčių mokėtojų sąskaita.
Vis dėlto princas norėtų likti Londone arba Vindzore, netoli savo dukterų, princesių Beatrice ir Eugenie.
Viešas dėmesys Andrew gyvenimo sąlygoms kilo po to, kai jis atsitraukė nuo oficialių pareigų dėl ryšių su Jeffrey Epsteinu, kuris 2019 m. nusižudė kalėjime laukdamas bylos dėl prekybos žmonėmis.
Po garsaus 2019-ųjų BBC interviu ir skandalo karalienė Elžbieta II 2022 m. atimė iš sūnaus visus karinius titulus ir globėjų pareigas. Andrew vėliau taikiai išsprendė ieškinį dėl seksualinės prievartos, tačiau nuolat neigia bet kokius kaltinimus.
Atsisako titulų
Spalio 17-ąją princas paskelbė viešą pareiškimą, kuriame teigė: „Su karaliumi ir šeima sutarėme, kad nuolatiniai kaltinimai man trukdo karaliaus ir monarchijos darbui. Todėl nusprendžiau daugiau nebevartoti titulų ir apdovanojimų.“
Andrew pridūrė, kad, kaip ir anksčiau, „ryžtingai neigia visus kaltinimus“.
