Princui atsisakius titulų prabilo, kas vyko jo šeimoje: „Atrodė gana keista“

Abi seserys didžiuojasi savo dirbančių moterų ir motinų vaidmenimis, o įkvėpimo, pasak jų, semiasi iš motinos Sarah Ferguson „vidinės stiprybės“, rašoma dailymail.co.uk.
Jos taip pat tvirtai gina savo tėvą, princą Andrew, nepaisant to, kad Epsteino skandalas šeimai sukėlė daug rūpesčių.
Šeimos paveldas ir įtakingi ryšiai
Karališkosios šeimos šaltinis sako, kad nors Beatrice ir Eugenie subrendo ir tapo „protingomis, mandagiomis moterimis“, jų auklėjimas išmokė jas būti „tokiomis pat privilegijuotomis, kaip ir jų tėvai“.
Princas Andrew ir Sarah Ferguson, Jorko hercogas ir hercogienė, tiki, kad jų dukros „nusipelno“ gyventi princesišką gyvenimą – tik be karališkųjų pareigų naštos.
Pasak „Daily Mail“ šaltinio, jie visada siekė, kad mergaitės išlaikytų prabangų gyvenimo būdą, prie kurio buvo pripratusios Vindzoro karališkojoje viloje.
Andrew pasirūpino, kad dukros turėtų įtakingų ryšių Persijos įlankos šalyse, ypač tarp Saudo Arabijos elito. Šaltinis tvirtina:
„Jos niekada nebūtų užėmusios karališkųjų pareigų, bet pasinaudojo savo šeimos ryšiais.
Andrew supažindino jas su daugeliu savo verslo kontaktų ir užsienio karališkųjų asmenų.“
Prabangus auklėjimas ir skandalai
„Beatrice ir Eugenie užaugo pasaulyje, kuriame viskas būdavo padaryta už jas“, – teigė kitas šaltinis, primindamas istoriją, kai 2009 m. Beatrice paliko savo BMW su rakteliais automobilio viduje ir automobilis buvo pavogtas.
„Manau, ji buvo pripratusi, kad jos apsaugos pareigūnas rūpinasi tokiais dalykais“, – pridūrė jis.
Princesės dažnai keliavo kartu su tėvais ir neretai atsidurdavo skandalų šešėlyje. Princas Andrew pakvietė Jeffrey Epsteiną į Beatrice 18-ąjį gimtadienį 2006 m., o vėliau buvo aptarta ir keletas įtartinų finansinių dovanų – įskaitant 750 000 svarų sterlingų (862 961 euro) mokėjimą, kurį Andrew teisino kaip vestuvinę dovaną.
2022 m. teismo byloje taip pat paaiškėjo, kad Eugenie gavo 25 000 svarų sterlingų (28 765 euro) iš to paties geradario, iš kurių 15 000 svarų (17 259 eurai) buvo pažymėta kaip „gimtadienio dovana“.
Šeimos kasdienybė ir auklėjimas
Rašytojas Andrew Lownie savo knygoje „Entitled“ atskleidė, kaip atrodė princesių vaikystė. Pasak buvusio darbuotojo, jų motina Fergie garsėjo švaistūnišku elgesiu:
„Kiekvieną vakarą ji reikalaudavo pusės jaučio, avienos kojos ir vištos, išdėstytų ant stalo kaip per viduramžių banketą. Tai šventė, kuria didžiuotųsi Henrikas VIII, o ne šiuolaikinis žmogus.“
Dažnai prie stalo sėdėdavo tik ji su dukromis, o didžioji dalis maisto būdavo išmetama.
Lownie teigia, kad Sarah Ferguson sunkiai sekėsi „kontroliuoti“ savo gyvybingas dukras ir dažnai jas perduodavo auklėms – nebent atvykdavo fotografai ar žurnalas „Hello!“, rengęs brangias fotosesijas.
Privilegijos ir snobizmo kaltinimai
Knygoje taip pat minima istorija, kai viena iš seserų, kviečiant vaikus į renginį, esą pasakė, kad nori, jog prisijungtų tik „tokie žmonės, kurie apsiperka John Lewis parduotuvėje“.
Abi seserys mokėsi Marlborough koledže, kur studijavo ir Kate Middleton. Vienas iš ten besimokiusių vaikų tėvas iš to laikotarpio sakė:
„Nepamenu, kada paskutinį kartą ten mačiau kunigaikštį ar kunigaikštienę. Kai perskaitėme, kad ji gavo Metų motinos apdovanojimą, mums tai atrodė gana keista.“
Ryšiai ir pinigų mįslės
Knygoje „Entitled“ teigiama, kad princas Andrew bandė tapti Londono verslo mokyklos globėju, tačiau su sąlyga, kad Eugenie nemokamai būtų priimta į MBA kursą. Universitetas pasiūlymą atmetė.
Vėliau pasirodė duomenų, kad Andrew ir jo šeima galėjo būti susiję su keliais abejotinais sandoriais Artimuosiuose Rytuose.
„Tiek Beatrice, tiek Eugenie turi gilius ryšius su daugeliu arabų šalių. Jie ten vertėsi verslu ir yra traktuojami kaip garbingi asmenys“, – sakė šaltinis.
„The Sunday Times“ taip pat pranešė apie prabangias dovanas iš Abu Dabio karališkosios šeimos – tarp jų ir papuošalus, kuriuos gavo Beatrice.
2022 m. atskleista, kad Bakingamo rūmai bankininkams nurodė, jog 750 000 svarų sterlingų dovana princui Andrew buvo „vestuvių dovana“ jo dukrai Beatrice. Tačiau pinigai pervesti dar prieš vestuves.
Byloje minimas ir 25 000 svarų sterlingų pervedimas Eugenie, įskaitant 15 000 svarų „gimtadienio dovaną“, išsiųstą penkiais mėnesiais anksčiau nei tikrasis jos gimtadienis.
Šeimos gyvenimas šiandien
Beatrice ir Eugenie dabar laimingai ištekėjusios ir augina vaikus. Abi turi sėkmingus verslus ir aktyviai užsiima labdara.
Eugenie gyvena Ivy Cottage Kensingtono rūmuose – buvusioje Harry ir Meghan rezidencijoje, o Beatrice su vyru Edoardo Mapelli Mozzi įsikūrė 3,5 milijono svarų (4 milijonų eurų) vertės dvare Kotsvolduose.
„Norime parodyti žmonėms, kas mes esame – dirbančios, jaunos, karališkosios moterys, nebijančios parodyti savęs“, – sakė Eugenie žurnalui „Vogue“.
Beatrice pridūrė: „Mes esame pirmosios – jaunos moterys, bandančios kurti karjerą ir turėti asmeninį gyvenimą, o taip pat esame princesės ir visa tai darome viešumoje.“
Nors karalius Karolis III yra aiškiai pasakęs, kad jos negalės dirbti karališkosiose pareigose, seserys visada pabrėžia norą būti savarankiškomis ir dirbančiomis moterimis.
