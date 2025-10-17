Dėl besitęsiančių kaltinimų princas Andrew atsisako karališkųjų titulų

Andrew, karaliaus Karolio III jaunesnysis brolis, Bakingamo rūmų išplatintame pareiškime sakė, kad „nebenaudos savo titulo ir jam suteiktų garbės ženklų“.
Sprendimas buvo priimtas „pasitarus su karaliumi, artimaisiais ir platesne šeima“, sakė jis, padaręs išvadą, kad „nuolatiniai kaltinimai man trukdo jo didenybės ir karališkosios šeimos darbui“.
„Kaip jau sakiau anksčiau, aš kategoriškai neigiu man pateiktus kaltinimus“, – pareiškime nurodė Andrew.
Jo buvusi žmona Sarah Ferguson nebebus žinoma kaip Jorko hercogienė.
Sąsajos su Epsteinu
Andrew 2019 m. pasitraukė iš viešojo gyvenimo, kai jo advokatams nepavyko įtikinti JAV teisėjo atmesti ieškinį, kuriame jis buvo kaltinamas seksualine prievarta.
Vėliau jis sumokėjo didelę sumą J. Epsteino prievartos aukai Virginia Giuffre, kuri teigė, kad Andrew seksualiai prievartavo ją, kai jai buvo 17 metų. Andrew ne kartą neigė šį kaltinimą.
Penktadienio sprendimas priimtas po to, kai laikraščiai „Mail on Sunday“ ir „Sun on Sunday“ paskelbė „NBC News“ nepatvirtintą elektroninį laišką, kurį, kaip pranešama, Andrew 2011 m. nusiuntė J. Epsteinui, po to, kai buvo paskelbta nuotrauka, kurioje Andrew matomas apsikabinęs V. Giuffre.
V. Giuffre nusižudė balandžio mėnesį, būdama 41 metų.
Andrew anksčiau yra sakęs, kad 2010 m. nutraukė visus ryšius su Epsteinu.
Praėjusį mėnesį buvo paviešintas 2011 m. S. Ferguson laiškas J. Epsteinui, kuriame ji apibūdina sugadintą reputaciją turintį finansininką kaip „geriausią draugą“, vos kelias savaites po to, kai ji viešai atsiribojo nuo jo.
Epstein buvo rastas negyvas 2019 m. Tuo metu jis laukė teismo sprendimo dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualiniais tikslais Niujorke.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!