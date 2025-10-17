Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl besitęsiančių kaltinimų princas Andrew atsisako karališkųjų titulų

2025-10-17 22:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 22:54

Jungtinės Karalystės princas Andrew atsisakys savo karališkųjų titulų, įskaitant ir Jorko hercogo titulą po to, kai jam buvo užduoti nauji klausimai apie jo draugystę su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, rašo „NBC News“.

Princas Andrew Kento hercogienės laidotuvėse (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės princas Andrew atsisakys savo karališkųjų titulų, įskaitant ir Jorko hercogo titulą po to, kai jam buvo užduoti nauji klausimai apie jo draugystę su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, rašo „NBC News".

0

Andrew, karaliaus Karolio III jaunesnysis brolis, Bakingamo rūmų išplatintame pareiškime sakė, kad „nebenaudos savo titulo ir jam suteiktų garbės ženklų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimas buvo priimtas „pasitarus su karaliumi, artimaisiais ir platesne šeima“, sakė jis, padaręs išvadą, kad „nuolatiniai kaltinimai man trukdo jo didenybės ir karališkosios šeimos darbui“.

„Kaip jau sakiau anksčiau, aš kategoriškai neigiu man pateiktus kaltinimus“, – pareiškime nurodė Andrew.

Jo buvusi žmona Sarah Ferguson nebebus žinoma kaip Jorko hercogienė.

Sąsajos su Epsteinu

Andrew 2019 m. pasitraukė iš viešojo gyvenimo, kai jo advokatams nepavyko įtikinti JAV teisėjo atmesti ieškinį, kuriame jis buvo kaltinamas seksualine prievarta.

Vėliau jis sumokėjo didelę sumą J. Epsteino prievartos aukai Virginia Giuffre, kuri teigė, kad Andrew seksualiai prievartavo ją, kai jai buvo 17 metų. Andrew ne kartą neigė šį kaltinimą.

Penktadienio sprendimas priimtas po to, kai laikraščiai „Mail on Sunday“ ir „Sun on Sunday“ paskelbė „NBC News“ nepatvirtintą elektroninį laišką, kurį, kaip pranešama, Andrew 2011 m. nusiuntė J. Epsteinui, po to, kai buvo paskelbta nuotrauka, kurioje Andrew matomas apsikabinęs V. Giuffre.

V. Giuffre nusižudė balandžio mėnesį, būdama 41 metų.

Andrew anksčiau yra sakęs, kad 2010 m. nutraukė visus ryšius su Epsteinu.

Praėjusį mėnesį buvo paviešintas 2011 m. S. Ferguson laiškas J. Epsteinui, kuriame ji apibūdina sugadintą reputaciją turintį finansininką kaip „geriausią draugą“, vos kelias savaites po to, kai ji viešai atsiribojo nuo jo.

Epstein buvo rastas negyvas 2019 m. Tuo metu jis laukė teismo sprendimo dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualiniais tikslais Niujorke.

