TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Neįtikėtina: karalius po 500 metų žengs žingsnį, kurio nesiryžo nė vienas Anglijos monarchas

2025-10-17 17:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 17:07

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla kitą savaitę lankysis Vatikane, kur susitiks su naujai išrinktu popiežiumi Leonas XIV.

Karolis III, Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
9

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla kitą savaitę lankysis Vatikane, kur susitiks su naujai išrinktu popiežiumi Leonas XIV.

Kaip skelbia mirror.co.uk, šis dviejų dienų valstybinis vizitas bus išskirtinis – pirmą kartą nuo Reformacijos laikų Anglijos monarchas ir Katalikų Bažnyčios vadovas viešai melsis kartu.

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalius Karolis III ir karalienė Camilla

Pasak Buckinghamo rūmų atstovų, susitikimas su popiežiumi Leonas XIV vyks kitą trečiadienį, o bendra malda numatyta garsiojoje Siksto koplyčioje. Tokia akimirka nebuvo matyta nuo 1534 m., kai karalius Henrikas VIII nutraukė ryšius su Roma ir įkūrė Anglikonų Bažnyčią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis vizitas žymi reikšmingą momentą santykiuose tarp Katalikų Bažnyčios ir Anglikonų Bažnyčios. Tai bus pirmasis kartas nuo Reformacijos, kai monarchas ir popiežius viešai melsis kartu“, – teigė rūmų atstovas, kurį cituoja mirror.co.uk.

Istorinė malda po beveik 500 metų

Per dviejų dienų vizitą karalius ir popiežius drauge dalyvaus ekumeninėje maldos tarnystėje, kurioje dėmesys bus skiriamas aplinkosaugai ir bendram tikėjimo dialogui. Tokia vieša bendra malda tarp Anglijos monarcho ir Katalikų Bažnyčios vadovo nevyko beveik penkis šimtmečius.

Rūmų pranešime pabrėžiama, kad šis įvykis simbolizuoja „naują draugystės etapą tarp dviejų didžiųjų Bažnyčių“ ir sutampa su Jubiliejiniais metais, kurių tema – „Piligrimai su viltimi“.

Karaliui suteiks garbingą titulą

Vizito metu karaliui Charlesui bus suteiktas „Šv. Pauliaus už sienų abatijos karališkojo brolio“ (Royal Confrater) titulas. Šis titulas, anot rūmų atstovų, „nors ir nesuteikia jokių pareigų ar įsipareigojimų, yra pagarbus gestas, įvertinantis monarcho pastangas vienyti skirtingas tikėjimo bendruomenes“.

Vatikane jam bus pristatyta specialiai sukurta kėdė su karališkuoju herbu, kuri liks bazilikoje ateities monarchams – simbolizuojant abiejų tikėjimų istorinius ryšius.

Karalienės Camillos misija – kultūra ir bendruomenė

Kol karalius susitiks su popiežiumi ir aplankys Pontifikalinį Beda koledžą, karalienė Camilla turės atskirą programą. Ji lankysis Pauliaus koplyčioje, kur apžiūrės Mikelandželo freskas, bei susitiks su vaikų chorais iš Vindzoro pilies ir Karališkosios koplyčios.

Vėliau Camilla susitiks su šešiomis vienuolėmis iš Tarptautinės vyresniųjų generalinių vienuolių sąjungos, kurios dirba su moterų įgalinimo, taikos kūrimo ir kovos su prekyba žmonėmis projektais visame pasaulyje.

Santykių stiprinimas tarp Jungtinės Karalystės ir Vatikano

Jungtinės Karalystės Užsienio reikalų atstovas pabrėžė, kad ši kelionė bus „svarbus žingsnis stiprinant santykius su Šventuoju Sostu“.

„Katalikų Bažnyčia yra didžiausia pasaulyje religinė denominacija ir viena didžiausių švietimo bei sveikatos paslaugų teikėjų. Jo Didenybės vizitas padės gilinti partnerystę, kuri itin svarbi šiandienos pasaulyje – siekiant taikos, saugumo ir kovos su klimato kaita“, – teigiama pareiškime.

