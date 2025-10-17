Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prie 1 žmogaus princas Williamas su Kate negyventų niekada: paaiškėjo, kas jis

2025-10-17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 10:20

Princas Wiliamas ir Kate Middleton jau netrukus ketina persikelti į savo naujuosius „amžinuosius namus“ – „Forest Lodge“ rezidenciją Vindzoro didžiajame parke, netoli princo Andrew namų. Vis tik teigiama, kad princas Williamas netoleruos to, kad jo dėdė „linksminasi“ savo valdose, esančiose vos už kelių žingsnių nuo jo šeimos naujųjų namų.

Princas Williamas su žmona Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
11

Vis tik naujieji namai yra netoli griūvančios „Royal Lodge" rezidencijos, kurioje gyvena Andrew – jo nuomos sutartis, kaip pranešama, galioja iki 2078 metų, rašo mirror.co.uk.

Velso princas ir princesė planuoja persikelti į naujus namus artimiausiomis savaitėmis – anksčiau nei planuota. Šis žingsnis apibūdinamas kaip „linksmas etapas“ jų vaikams, 12-mečiui princui George’ui, 10-metei princesei Charlotte ir 7-mečiui princui Louisui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik naujieji namai yra netoli griūvančios „Royal Lodge“ rezidencijos, kurioje gyvena Andrew – jo nuomos sutartis, kaip pranešama, galioja iki 2078 metų, rašo mirror.co.uk.

Princas Williamas ir Kate Middleton
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Naujoje kaimynystė vienas šeimos narys bus nepageidaujamas?

Ekspertai mano, kad tai kelia rūpestį būsimam karaliui. Manoma, kad Williamas savo valdymo laikotarpiu įves „milžiniškų pokyčių“, todėl, kaip teigiama, Jorko hercogas Andrew turėtų būti atsargus.

Apžvalgininkė Sarah Vine šią savaitę rašė: „Žinoma, negaliu teigti užtikrintai, bet neįsivaizduoju, kad princas Williamas – ar princesė Kate – turėtų daug simpatijų draugams ar pažįstamiems, susijusiems su seksualiniais nusikaltėliais.

Ir jei jie nusprendė, kad Vindzoras bus jų „amžinieji namai“, ar jie tikrai toleruos blogąjį dėdulę Andrew, besilinksminantį šalia?

Jie norės išlaikyti nemenką atstumą tarp savęs ir šio viso „smarvės debesies“, o tai, gali būti, nežada nieko gero hercogui – ypač jei jo brolio, karaliaus Karolio III, vieną dieną nebebus šalia, kad jį apgintų. Kas žino, ką darys princas Williamas.“

Andrew ir Williamas paskutinį kartą buvo pastebėti besikalbantys Kento hercogienės laidotuvėse rugsėjį. 65-erių Jorko hercogas buvo nufotografuotas besijuokiantis, o Williamas atrodė akivaizdžiai nejaukiai.

Williamas ir Kate esą nori persikelti į „Forest Lodge“ po sunkumų, lydėjusių jų gyvenimą „Adelaide Cottage“ keturių miegamųjų name Berkšyre.

Netrukus po jų persikraustymo mirė karalienė Elžbieta II, pasirodė princo Harry ir Meghan Markle skandalingasis „Netflix“ serialas bei Harry memuarai „Atsarginis“, kuriame – krūva kaltinimų šeimai.

Dabar naujų rūpesčių kelia Andrew elgesys – tarp jų ir jo laiškas Jeffrey Epsteinui, kuriame jis rašė, kad „jie viskame yra kartu“, nors tuo metu jau buvo viešai pareiškęs, kad nutraukė ryšius su pedofilu.

Nors princas Williamas nieko konkretaus neminėjo savo pokalbyje su aktoriumi Eugene Levy, jo žodžiai sukėlė diskusijas tarp karališkosios šeimos ekspertų, tarp jų ir S. Vine.

„Jei Andrew situacija nebus išspręsta, kol valdžioje yra jo geras, švelnus, atlaidus ir apdairus brolis, tai teks spręsti karaliaus Karolio III įpėdiniui.

Andrew gali arba toliau elgtis kaip arogantiškas, pasipūtęs aristokratas, koks buvo visą gyvenimą, arba pažvelgti į veidrodį ir nors vieną kartą priimti teisingą sprendimą“, – teigė ekspertė.

Princas Andrew visada kategoriškai neigė visus jam mestus kaltinimus.

