TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoji pora ruošiasi pokyčiams

2025-10-16 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 07:30

Didžiosios Britanijos princas Williamas ir princesė Kate Middleton jau netrukus pradės naują gyvenimo etapą. Po kelių metų išbandymų karališkoji pora kartu su trimis vaikais ruošiasi persikelti į savo vadinamus „amžinus namus“ – Forest Lodge rezidenciją Vindzore.

Princas Williamas ir Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
4

Didžiosios Britanijos princas Williamas ir princesė Kate Middleton jau netrukus pradės naują gyvenimo etapą. Po kelių metų išbandymų karališkoji pora kartu su trimis vaikais ruošiasi persikelti į savo vadinamus „amžinus namus" – Forest Lodge rezidenciją Vindzore.

1

Tai simbolinė nauja pradžia porai, kuri pastaraisiais metais išgyveno ne tik viešus išbandymus, bet ir asmenines netektis bei sveikatos kovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Williamas ir Kate Middleton
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Kraustosi dar šį rudenį

Karališkoji šeima – princas George’as (12 m.), princesė Charlotte (10 m.) ir princas Louisas (7 m.) – tikisi įsikurti naujajame aštuonių miegamųjų name jau iki lapkričio pradžios. Tai reikštų, kad jie galėtų įsikelti dar prieš tradicinį britų „Guy Fawkes Night“ – lapkričio 5-osios šventę su laužais ir fejerverkais.

Iš pradžių buvo planuota, kad šeima persikels iki Kalėdų, tačiau, kaip praneša people.com, renovacija vyko greičiau nei tikėtasi, o aplink naujuosius namus įrengta net 150 akrų apsaugos zona. Dalį asmeninių daiktų personalas jau perkėlė į Forest Lodge.

Nauja pradžia po sunkių metų

Forest Lodge – tai žymus atnaujinimas po ankstesnių namų „Adelaide Cottage“, kuriuose pora gyveno nuo 2022 metų. Nors jie mėgo Vindzoro aplinką, šie namai buvo susiję su itin sudėtingais gyvenimo įvykiais. Vos keliomis savaitėmis po įsikėlimo jie neteko Williamo močiutės – karalienės Elžbietos II, mirusios 2022 m. rugsėjį.

Tada 2024-ųjų pradžioje šeimą ištiko dviguba žinia – vėžio diagnozės tiek princesei Kate, tiek karaliui Čarlzui III. Šių metų sausį Kate paskelbė esanti remisijoje, tačiau karalius vis dar gydosi.

„Tai buvo itin sunkūs metai. Stresas dėl šeimos viską apsunkino labiau nei bet kada anksčiau“, – neseniai sakė Williamas interviu aktoriui Eugene Levy per „Apple TV+“ laidą The Reluctant Traveler.

Privatūs, bet neatskiriami nuo karališkosios tradicijos

Naujasis namas Vindzoro Didžiajame parke – moderni, erdvi rezidencija be nuolat gyvenančio personalo. Kaip ir ankstesnį būstą, pora finansuoja pati ir moka rinkos kainos nuomą Karūnos valdybai. Kate, pasak People, pati rūpinasi interjeru – renkasi baldus ir dekoracijas.

Tuo metu princas Williamas lapkričio pradžioje lankysis Brazilijoje, kur dalyvaus aplinkosaugos renginiuose – „Earthshot Prize“ ceremonijoje ir COP30 klimato konferencijoje. Princesė Kate jam nevyks – liks rūpintis vaikais ir namų įrengimu.

Karališkoji šeima planuoja, kad Forest Lodge taps jų ilgalaikiais namais net tada, kai Williamas taps karaliumi. Kiti šeimos nariai ir personalas, įskaitant ilgametę auklę Maria Turrion Borrallo, gyvens atskiruose pastatuose toje pačioje valdoje.

Be šių namų Vindzore, šeima turi ir kaimo rezidenciją Anmer Hall Norfolke bei Londono būstą Kensingtono rūmuose.

