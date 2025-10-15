Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Iš karališkosios šeimos – netikėtas pranešimas

2025-10-15 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-15 09:55

Kensingtono rūmai paskelbė paskutinės minutės pranešimą, kad Velso princas Williamas ir princesė Kate surengė visiškai netikėtą vizitą į Šiaurės Airiją. Karališkoji pora atvyko aplankyti regiono bendruomenių ir jaunųjų verslininkų, norėdama pabrėžti kaimo vietovių potencialą, inovacijas bei jaunimo kūrybiškumą.

Princas Williamas, Kate Middleton (nuotr. SCANPIX)
Tai – pirmasis Williamo ir Kate vizitas į Ulsterį per pastaruosius trejus metus, nuo jų kelionės į Belfastą, kai jie dalyvavo kokteilių gaminimo rungtynėse vietos turguje ir apsilankė Carrickfergus mieste, rašo portalas „OK!".

Tai – pirmasis Williamo ir Kate vizitas į Ulsterį per pastaruosius trejus metus, nuo jų kelionės į Belfastą, kai jie dalyvavo kokteilių gaminimo rungtynėse vietos turguje ir apsilankė Carrickfergus mieste, rašo portalas „OK!“.

Princas Williamas ir Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Rūmų pranešimas buvo netikėtas

Kaip teigiama vėlyvame Kensingtono rūmų pareiškime, princas ir princesė „dieną praleis lankydamiesi inovatyviose organizacijose, kurios demonstruoja augimą bei investicijas kaimo vietovėse ir atskleidžia kūrybines bei verslo galimybes jaunimui“.

Karališkosios poros kelionė laikyta paslaptyje iki pat paskutinės akimirkos, todėl žinia apie jų vizitą nustebino tiek žiniasklaidą, tiek vietos bendruomenes.

Tai – pirmasis reikšmingas Williamo ir Kate bendras viešas pasirodymas po vizito Southporte, kur jie praėjusių metų liepą pagerbė aukų atminimą po tragiško peilio išpuolio.

Tąkart pora parodė glaudų palaikymą šeimoms, netekusioms dukterų, ir aplankė mokyklas, kuriose mokėsi Elsie Dot Stancombe (7 m.), Bebe King (6 m.) ir Alice da Silva Aguiar (9 m.) – mergaitės, žuvusios išpuolyje per Taylor Swift tematikos šokių pamoką 2024 m. liepos 29 d.

Apsilankę Churchtown pradinėje mokykloje, kurią lankė Alice ir Bebe, Williamas ir Kate apžiūrėjo naują žaidimų aikštelę, pastatytą mergaičių atminimui po sėkmingos aukų rinkimo kampanijos.

Savo kalboje, pasakytoje priešais daugiau nei 700 mokinių, princas Williamas pabrėžė:

„Ši žaidimų aikštelė simbolizuoja, kaip bendruomenė susivienijo, kad sukurtų pozityvią erdvę šios mokyklos vaikams. Tai – atminimo ir stiprybės ženklas, įrodantis, jog meilė visada nugalės tragediją.“

