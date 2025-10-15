Iš karališkosios šeimos – netikėtas pranešimas

Tai – pirmasis Williamo ir Kate vizitas į Ulsterį per pastaruosius trejus metus, nuo jų kelionės į Belfastą, kai jie dalyvavo kokteilių gaminimo rungtynėse vietos turguje ir apsilankė Carrickfergus mieste, rašo portalas „OK!“.
Rūmų pranešimas buvo netikėtas
Kaip teigiama vėlyvame Kensingtono rūmų pareiškime, princas ir princesė „dieną praleis lankydamiesi inovatyviose organizacijose, kurios demonstruoja augimą bei investicijas kaimo vietovėse ir atskleidžia kūrybines bei verslo galimybes jaunimui“.
Karališkosios poros kelionė laikyta paslaptyje iki pat paskutinės akimirkos, todėl žinia apie jų vizitą nustebino tiek žiniasklaidą, tiek vietos bendruomenes.
Tai – pirmasis reikšmingas Williamo ir Kate bendras viešas pasirodymas po vizito Southporte, kur jie praėjusių metų liepą pagerbė aukų atminimą po tragiško peilio išpuolio.
Tąkart pora parodė glaudų palaikymą šeimoms, netekusioms dukterų, ir aplankė mokyklas, kuriose mokėsi Elsie Dot Stancombe (7 m.), Bebe King (6 m.) ir Alice da Silva Aguiar (9 m.) – mergaitės, žuvusios išpuolyje per Taylor Swift tematikos šokių pamoką 2024 m. liepos 29 d.
Apsilankę Churchtown pradinėje mokykloje, kurią lankė Alice ir Bebe, Williamas ir Kate apžiūrėjo naują žaidimų aikštelę, pastatytą mergaičių atminimui po sėkmingos aukų rinkimo kampanijos.
Savo kalboje, pasakytoje priešais daugiau nei 700 mokinių, princas Williamas pabrėžė:
„Ši žaidimų aikštelė simbolizuoja, kaip bendruomenė susivienijo, kad sukurtų pozityvią erdvę šios mokyklos vaikams. Tai – atminimo ir stiprybės ženklas, įrodantis, jog meilė visada nugalės tragediją.“
