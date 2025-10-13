Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje Karolis III rengia puotą: štai iš kokios šalies sulauks ypatingų svečių

2025-10-13 20:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 20:14

Britų karališkoji šeima ruošiasi dar vienam spindesio vakarui su tiaromis, brangakmeniais ir iškilmingu banketu.

Karalius ir princas Williamas su žmona (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
9

Britų karališkoji šeima ruošiasi dar vienam spindesio vakarui su tiaromis, brangakmeniais ir iškilmingu banketu.

REKLAMA
1

Kaip skelbia people.com, karalius Karolis III ir karalienė Camilla šių metų gruodį į Vindsoro pilį pakvies Vokietijos prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį ir jo žmoną Frau Elke Büdenbender.

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalius Karolis III ir karalienė Camilla

Trečias valstybinis vizitas per metus

Karališkoji pora gruodžio 3–5 dienomis priims svečius iš Vokietijos – tai bus jau trečiasis šiemet karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos rengiamas valstybinis priėmimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau šiemet Vindsore jau lankėsi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas su žmona Brigitte, o rugsėjį karalius ir karalienė priėmė buvusį JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir Melanią Trump.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak people.com, karališkosios šeimos nariai princas Williamas ir Kate Middleton taip pat turėtų prisidėti prie svečių sutikimo – kaip ir ankstesnių vizitų metu.

REKLAMA

Istorinė reikšmė ir ilgamečiai ryšiai

Tai bus pirmasis Vokietijos prezidento vizitas Jungtinėje Karalystėje po 27 metų, surengtas tokio masto formatu. Šis priėmimas turės ir simbolinę reikšmę – būtent į Vokietiją 2023 metais karalius Karolsi III ir karalienė Camilla leidosi į pirmąją savo užsienio kelionę po karūnavimo.

Vokietijos prezidentas F. W. Steinmeieris ir jo žmona anksčiau ne kartą lankėsi Londone ir netgi atstovavo savo šaliai per Charleso ir Camillos karūnavimo ceremoniją 2023 m. gegužę.

REKLAMA
REKLAMA

Vindsoro pilis – istorinė karališkoji rezidencija

Kadangi Bekingemo rūmai vis dar rekonstruojami, svečiai bus apgyvendinti Vindsoro pilyje, kur karališkoji šeima priima garbingus svečius nuo pat viduramžių.

Laukiama, kad bus surengtas ir iškilmingas valstybinis banketas, kurio metu karalius Karolis III, Camilla, princas Williamas ir Kate Middleton pasirodys su karališkais apdovanojimais bei istorinėmis tiaromis.

Šių metų priėmimas

Šių metų priėmimas su Vokietijos prezidentu bus vienas pagrindinių karališkosios šeimos renginių prieš Kalėdas, po kurio princesė Kate Middleton, kaip įprasta, surengs savo kasmetinį „Together at Christmas“ labdaros koncertą Vestminsterio abatijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karolis III, princas Harry ir Meghan Markle
Karalius nutraukė tylą: parodė simbolinį gestą princui Harry ir Meghan Markle (1)
Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
Princas Williamas atsivėrė: „2024-ieji buvo sunkiausi mano gyvenime“ (5)
Sužinojęs apie Meghan Markle nėštumą princas Williamas ištarė 3 žodžius (nuotr. SCANPIX)
Sužinojęs apie Markle nėštumą princas Williamas ištarė tik 3 žodžius: paaiškėjo, kokius (6)
Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais (nuotr. SCANPIX)
Išklojo tiesą, kaip princą Williamą pakeitė gautas svarbus titulas (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų