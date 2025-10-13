Karališkoje šeimoje Karolis III rengia puotą: štai iš kokios šalies sulauks ypatingų svečių

Kaip skelbia people.com, karalius Karolis III ir karalienė Camilla šių metų gruodį į Vindsoro pilį pakvies Vokietijos prezidentą Franką-Walterį Steinmeierį ir jo žmoną Frau Elke Büdenbender.
Trečias valstybinis vizitas per metus
Karališkoji pora gruodžio 3–5 dienomis priims svečius iš Vokietijos – tai bus jau trečiasis šiemet karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos rengiamas valstybinis priėmimas.
Anksčiau šiemet Vindsore jau lankėsi Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas su žmona Brigitte, o rugsėjį karalius ir karalienė priėmė buvusį JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir Melanią Trump.
Pasak people.com, karališkosios šeimos nariai princas Williamas ir Kate Middleton taip pat turėtų prisidėti prie svečių sutikimo – kaip ir ankstesnių vizitų metu.
Istorinė reikšmė ir ilgamečiai ryšiai
Tai bus pirmasis Vokietijos prezidento vizitas Jungtinėje Karalystėje po 27 metų, surengtas tokio masto formatu. Šis priėmimas turės ir simbolinę reikšmę – būtent į Vokietiją 2023 metais karalius Karolsi III ir karalienė Camilla leidosi į pirmąją savo užsienio kelionę po karūnavimo.
Vokietijos prezidentas F. W. Steinmeieris ir jo žmona anksčiau ne kartą lankėsi Londone ir netgi atstovavo savo šaliai per Charleso ir Camillos karūnavimo ceremoniją 2023 m. gegužę.
Vindsoro pilis – istorinė karališkoji rezidencija
Kadangi Bekingemo rūmai vis dar rekonstruojami, svečiai bus apgyvendinti Vindsoro pilyje, kur karališkoji šeima priima garbingus svečius nuo pat viduramžių.
Laukiama, kad bus surengtas ir iškilmingas valstybinis banketas, kurio metu karalius Karolis III, Camilla, princas Williamas ir Kate Middleton pasirodys su karališkais apdovanojimais bei istorinėmis tiaromis.
Šių metų priėmimas
Šių metų priėmimas su Vokietijos prezidentu bus vienas pagrindinių karališkosios šeimos renginių prieš Kalėdas, po kurio princesė Kate Middleton, kaip įprasta, surengs savo kasmetinį „Together at Christmas“ labdaros koncertą Vestminsterio abatijoje.
