Princesė Kate Middleton skubiai kreipiasi į visus tėvus: „Tai akivaizdžiai įrodyta“

Ketvirtadienį lankydamasi labdaros organizacijoje Oksforde, pietų Anglijoje, princesė kalbėjosi su savanoriais ir šeimomis apie tai, kaip stiprūs tėvų ir mažų vaikų ryšiai „sudaro pagrindą visą gyvenimą išliekantiems socialiniams ir emociniams įgūdžiams“, teigiama Kensingtono rūmų pranešime spaudai.
Paviešino princesės esė
Vizito metu Karališkojo fondo ankstyvosios vaikystės centro svetainėje pasirodė Kate vadinamos princesės parašyta esė. 2021-aisiais princesės įkurtas centras užsiima tyrimais apie ankstyvojo amžiaus vaikų vystymąsi ir informacinėmis kampanijomis.
„Tai akivaizdžiai įrodyta: jei galėtumėte investuoti tik į vieną dalyką, kuris padėtų jums ir jūsų šeimai klestėti, investuokite į tarpusavio santykius“, – rašė Velso princesė.
Kartu su Harvardo universiteto suaugusiųjų vystymosi studijų direktoriumi profesoriumi Robertu Waldingeru parašytoje esė princesė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl telefonų ir kitų naujų technologijų vaidmens kylant „ryšių praradimo epidemijai“.
„Mes sėdime kartu tame pačiame kambaryje, o mūsų mintys yra išsibarsčiusios po dešimtis programėlių, pranešimų ir naujienų srautų“, – esė rašė autoriai.
„Fiziškai esame čia, bet mintimis esame kitur, nesugebame visiškai įsitraukti į bendravimą su žmonėmis, kurie yra šalia mūsų“, – pabrėžė jie.
„Pažvelkite į akis žmonėms, kurie jums rūpi, ir būkite su jais visa savastimi – nes būtent taip prasideda meilė“, – rašoma esė.
Vaikai neturi tefelonų
Retame interviu praėjusią savaitę sosto įpėdinis princas Williamas atviravo, kad pora yra uždraudusi turėti telefonus savo trims vaikams: 12-mečiam George’ui, 10-metei Charlotte ir septynerių Louisui.
„Sėdime ir šnekučiuojamės, tai tikrai svarbu. Nė vienas iš mūsų vaikų neturi telefonų, šiuo klausimu esame labai griežti“, – Holivudo žvaigždei Eugene’ui Levy sakė Williamas.
Princas taip pat atskleidė, kad 2024 m. buvo „sunkiausi metai“ jo gyvenime. Pernai Kate ir jo tėvui karaliui Karoliui III buvo diagnozuotas vėžys.
Nuo 2025 m. sausio remisijoje esanti Kate pamažu grįžo į viešąjį gyvenimą – dažniausiai dalyvauja renginiuose jos remiamų iniciatyvų tematika, įskaitant veiklą ankstyvojo vaikystės laikotarpio srityje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!