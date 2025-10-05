Princas Williamas atsivėrė: „2024-ieji buvo sunkiausi mano gyvenime“

„People“ skelbia, kad laidoje Williamas leidosi į itin asmenišką pokalbį – pasakojo apie netekties jausmą po močiutės karalienės Elizabeth II mirties, apie tai, kaip jo vaikai – George’as, Charlotte ir Louisas – reaguoja į mamos ligą, ir pripažino, kad 2024-ieji buvo sunkiausi jo gyvenimo metai.
Atviras kaip niekada
„Bandžiau apsaugoti vaikus ir Catherine, bet kartu reikėjo rūpintis ir tėvu. Svarbiausia, kad šeima jaustųsi saugi ir turėtų erdvės viską išgyventi“, – cituoja Williamą portalas „People“.
Princas pabrėžė, kad didžiuojasi savo žmona ir tėvu Karoliu III, kurie abu susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis:
„Esu labai didžiuojuosi, kaip mano žmona ir tėvas susitvarkė su praėjusiais metais. Mano vaikai taip pat elgėsi nuostabiai.“
Nori nebekartoti tėvų klaidų
Kaip rašo „People“, Williamas prisiminė ir skausmingą savo tėvų – princesės Dianos ir karaliaus Karolio III – skyrybų patirtį. Jis pripažino, kad tai paliko gilų pėdsaką, todėl dabar daro viską, kad jo paties šeima to nepatirtų.
„Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo aštuoneri. Iš to išmokau, kad svarbiausia – šiluma, saugumas ir meilė šeimoje. Nenoriu kartoti jų klaidų“, – sakė princas.
Kate Middleton sveikata gerėja
Paklaustas, kaip laikosi jo žmona ir tėvas, princas Williamas patvirtino, kad Kate vėžys šiuo metu remisijoje.
„Taip, viskas gerėja. Viskas juda tinkama kryptimi, tai labai gera žinia“, – sakė jis laidoje.
Kaip primena „People“, Kate apie savo ligą viešai prabilo 2024 m. kovą, o sausį pranešė, kad gydymas davė rezultatų.
Nori būti kitoks karalius
Velso princas taip pat pasidalijo mintimis apie ateitį kaip karalius.
„Kai ateis mano eilė, noriu atnešti pokyčius į gerą. Nenoriu kartoti praeities klaidų“, – pabrėžė Williamas.
Princas atskleidė, kad didžiausias jo prioritetas – šeima ir stabilūs namai vaikams. Jis atviravo, kad jų šeimoje vaikai neturi telefonų, daug laiko leidžia lauke, žaidžia sportą ir mokosi muzikos.
„Svarbiausia man – šeima. Jei vaikystėje nesuteiksi vaikams saugumo ir stabilumo, vėliau tai jiems kainuos labai brangiai“, – cituoja Williamą „People“.
