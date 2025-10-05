Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Williamas atsivėrė: „2024-ieji buvo sunkiausi mano gyvenime“

2025-10-05 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 15:50

Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Williamas – dar niekada nebuvo tiek atviras. Velso princas naujausiame „Apple TV+“ laidos „The Reluctant Traveler with Eugene Levy“ epizode prabilo apie sunkiausius savo gyvenimo metus, žmonos Kate Middleton vėžio kelionę, santykius su vaikais ir planus ateičiai, kai jam teks tapti karaliumi.

Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
13

„People“ skelbia, kad laidoje Williamas leidosi į itin asmenišką pokalbį – pasakojo apie netekties jausmą po močiutės karalienės Elizabeth II mirties, apie tai, kaip jo vaikai – George’as, Charlotte ir Louisas – reaguoja į mamos ligą, ir pripažino, kad 2024-ieji buvo sunkiausi jo gyvenimo metai.

Princas Williamas ir Kate Middleton
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Atviras kaip niekada

„Bandžiau apsaugoti vaikus ir Catherine, bet kartu reikėjo rūpintis ir tėvu. Svarbiausia, kad šeima jaustųsi saugi ir turėtų erdvės viską išgyventi“, – cituoja Williamą portalas „People“.

Princas pabrėžė, kad didžiuojasi savo žmona ir tėvu Karoliu III, kurie abu susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis:

„Esu labai didžiuojuosi, kaip mano žmona ir tėvas susitvarkė su praėjusiais metais. Mano vaikai taip pat elgėsi nuostabiai.“

Nori nebekartoti tėvų klaidų

Kaip rašo „People“, Williamas prisiminė ir skausmingą savo tėvų – princesės Dianos ir karaliaus Karolio III – skyrybų patirtį. Jis pripažino, kad tai paliko gilų pėdsaką, todėl dabar daro viską, kad jo paties šeima to nepatirtų.

„Mano tėvai išsiskyrė, kai man buvo aštuoneri. Iš to išmokau, kad svarbiausia – šiluma, saugumas ir meilė šeimoje. Nenoriu kartoti jų klaidų“, – sakė princas.

Kate Middleton sveikata gerėja

Paklaustas, kaip laikosi jo žmona ir tėvas, princas Williamas patvirtino, kad Kate vėžys šiuo metu remisijoje.

„Taip, viskas gerėja. Viskas juda tinkama kryptimi, tai labai gera žinia“, – sakė jis laidoje.

Kaip primena „People“, Kate apie savo ligą viešai prabilo 2024 m. kovą, o sausį pranešė, kad gydymas davė rezultatų.

Nori būti kitoks karalius

Velso princas taip pat pasidalijo mintimis apie ateitį kaip karalius.

„Kai ateis mano eilė, noriu atnešti pokyčius į gerą. Nenoriu kartoti praeities klaidų“, – pabrėžė Williamas.

Princas atskleidė, kad didžiausias jo prioritetas – šeima ir stabilūs namai vaikams. Jis atviravo, kad jų šeimoje vaikai neturi telefonų, daug laiko leidžia lauke, žaidžia sportą ir mokosi muzikos.

„Svarbiausia man – šeima. Jei vaikystėje nesuteiksi vaikams saugumo ir stabilumo, vėliau tai jiems kainuos labai brangiai“, – cituoja Williamą „People“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sužinojęs apie Meghan Markle nėštumą princas Williamas ištarė 3 žodžius (nuotr. SCANPIX)
Sužinojęs apie Markle nėštumą princas Williamas ištarė tik 3 žodžius: paaiškėjo, kokius (3)
Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais (nuotr. SCANPIX)
Išklojo tiesą, kaip princą Williamą pakeitė gautas svarbus titulas

