Princas Williamas atsivėrė, ką pagalvojo, kai žmona Kate pasakė, kad serga vėžiu

Princas Williamas pirmą kartą taip atvirai prakalbo apie karališkosios šeimos ateitį, pokyčius, kuriuos norėtų matyti, bei asmeninius iššūkius.
Kalbėdamasis prie bokalo su Kanados aktoriumi Eugene’u Levy (78 m.), žinomu iš serialo „Schitt’s Creek“ ir filmų „Amerikietiškas pyragas“, Velso princas (43 m.) atskleidė, kad „yra pokyčių jo darbotvarkėje“. Jis sakė norintis kurti tokią aplinką, kuria galėtų didžiuotis jo sūnus princas George’as, kai vieną dieną perims sostą, pranešė The Sun.
„Noriu sukurti pasaulį, kuriuo mano sūnus didžiuotųsi, darbą, kuris iš tiesų paveiktų žmonių gyvenimus į gerąją pusę. Bet kartu tikiuosi, kad nebegrįšime prie kai kurių praktikų, kuriose užaugome su Harry. Darysiu viską, kad tokia situacija nepasikartotų“, – sakė William.
Prakalbo apie tėvo ir žmonos vėžio diagnozes
Princas neslėpė, jog jo gyvenimą sukrėtė žmonos princesės Kate ir tėvo karaliaus Charleso vėžio diagnozės.
„Staiga supranti, kad metaforiška žemė po kojomis gali būti labai greitai ištraukta. Galvoji – mums taip nenutiks, mes būsime gerai. Bet kai tai įvyksta, atsiduri tikrai sunkiose vietose“, – sakė jis.
William atviravo, kad 2024-ieji buvo sunkiausi metai jo gyvenime, tačiau 2025-ieji atnešė daugiau vilties – Kate jaučiasi geriau, ji pasiekė remisiją.
„Viskas juda tinkama linkme, tai yra gera žinia. Labai didžiuojuosi savo žmona ir tėvu, kaip jie susitvarkė su praėjusiais metais. Mano vaikai taip pat susitvarkė nuostabiai“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie savo vaidmenį ateityje, princas sakė nesureikšminantis karaliaus titulo:
„Tai nėra dalykas, apie kurį rytais pabudęs galvoju. Atsakomybę priimu rimtai, bet svarbu, kad pareigos valdytų ne tave, o tu – jas.“
Važinėja elektriniu paspirtuku
Velso princas užsiminė apie karališkosios šeimos modernizavimą:
„Labai svarbu išlaikyti tradiciją, ji turi didžiulę reikšmę. Tačiau reikia klausti – ar ši tradicija vis dar atitinka šiandienos realijas, ar ji tebėra teisinga?“
Interviu vyko Vindzoro pilyje, kur William pasitiko Levy... ant elektrinio paspirtuko. Princas juokavo, kad taip stengiasi nevėluoti į susitikimus, nors prisipažino ir toliau dažnai vėluojantis.
„Šįryt pramušiau padangą, todėl taip lėtai riedėjau keliu“, – pasakojo jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!