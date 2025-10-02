Princo Harry ir Meghan Markle šeimoje – skaudi netektis

Dame Jane, visame pasaulyje pripažinta dėl savo išskirtinių tyrimų apie šimpanzių elgesį ir nenuilstamų pastangų apsaugoti jų gyvenamąsias vietas, mirė Kalifornijoje, kur lankėsi paskaitų turo metu. Mirtis buvo natūrali, rašoma mirror.co.uk.
Karališkoji pora trečiadienį paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame prisiminė, kaip Dame Jane laikė jų sūnų Archie ant rankų, kai šis buvo kūdikis, ir pabrėžė jos šilumą bei gebėjimą skleisti meilę.
„Dr. Jane Goodall buvo humanistė, mokslininkė, planetos ir mūsų draugė. Jos pasiryžimas keisti gyvenimus pranoko tai, ką matė pasaulis, ir tai, ką mes asmeniškai jautėme. Ji laikė mūsų sūnų Archie, kai jis gimė, ir apipylė meile bei rūpesčiu tuos, kurie turėjo privilegiją ją pažinti. Mes labai jos ilgėsimės“, – rašoma jų pareiškime.
Karališkosios poros ir Jane Goodall ryšys
2019 m. Saseksai priėmė Dame Jane į savo rezidenciją Frogmore Cottage, kur ji globojo vos penkių savaičių Archie. Tais pačiais metais Harry lankėsi jos jaunimo programos „Roots and Shoots“ susitikime Vindzoro pilyje, o jų bendravimas tęsėsi ir vėliau. Dame Jane prisiminė, kad jų pirmasis susitikimas 2018 m. Kensingtono rūmuose buvo itin šiltas ir jie „iškart susidraugavo“.
Pagerbimo žodžių negailėjo ir kiti. Organizacija „Greenpeace“ Dame Jane vadino „nenuilstama gynėja“, kuri įkvėpė milijonus žmonių. Ji pati praėjusiais metais Glastonbury festivalyje pasirodė „Greenpeace“ scenoje ir pasakė kalbą apie biologinės įvairovės nykimą bei klimato krizę, pabrėždama, kad „jauni žmonės praranda viltį“ dėl pokyčių.
„Greenpeace UK“ vadovas Will McCallum išreiškė užuojautą sakydamas: „Esame sukrėsti žinios, kad mirė dr. Jane Goodall. Ji buvo viena iš mūsų laikų reikšmingų gamtos apsaugos figūrų.“
Jis gyrė jos mokslinius tyrimus, kurie pakeitė žmonijos supratimą apie šimpanzes, ir vadino ją „nenuilstama gynėja“, įkvėpusia pasaulinį judėjimą. „Dr. Goodall palikimas yra ne tik mokslo srityje, bet ir pasauliniame judėjime, kurį ji padėjo inicijuoti, siekdama apsaugoti gamtą ir suteikti viltį geresniam pasauliui“, – pridūrė jis.
Televizijos laidų vedėjas ir gamtininkas Chrisas Packhamas Dame Jane apibūdino kaip „išskirtinę“ ir „revoliucijas žadinančią“ mokslininkę. „Prarasti heroję tuo metu, kai mums visi jie reikalingi kovojant už gyvybės ateitį Žemėje, yra tragedija“, – sakė jis BBC eteryje.
Užuojautą išreiškė ir kiti pasaulinio lygio veikėjai – buvęs Kanados premjeras Justin Trudeau, JAV laidų vedėja Ellen DeGeneres, įkalinta „Theranos“ įkūrėja Elizabeth Holmes, taip pat buvusi Kalifornijos pirmoji ponia Maria Shriver.
Pastaroji ją pavadino „legendine asmenybe ir drauge“, rašydama: „Ji liko ištikima savo misijai ir savo tikslui. Ji pakeitė pasaulį ir visų, kuriems turėjo įtakos, gyvenimus. Šiandien pasaulis neteko vienos iš geriausių savo asmenybių, o aš netekau žmogaus, kurį dievinau.“
Jane Goodall biografija
Jane Goodall gimė 1934 m. Londone. 1960 m. ji atvyko į Tanzaniją ir pradėjo laukinių šimpanzių tyrimus Gombe Stream nacionaliniame parke, prie Tanganikos ežero. Tuo metu tai buvo beprecedentinis žingsnis – moteriai vienai leistis į Afrikos dykumą. Ten ji pirmoji pamatė, kaip šimpanzė, vadinta David Greybeard, iš šakelių pasidarė įrankį ir juo iš termitų lizdo ištraukė termitus.
Šis atradimas buvo revoliucinis, nes paneigė įsitikinimą, jog tik žmonės geba kurti įrankius. Vėliau jos tyrimai tapo išsamiausiais lauko darbais, atliktais su laukiniais gyvūnais. 1977 m. ji įkūrė Jane Goodall institutą, skirtą šios rūšies apsaugai ir jaunimo iniciatyvoms, padedančioms gamtai.
Per savo ilgą karjerą Dame Jane pelnė daugybę apdovanojimų. 2002 m. jai buvo suteiktas Jungtinių Tautų taikos pasiuntinės titulas, 2004 m. ji gavo damos titulą, o 2025 m. JAV prezidentas Joe Bidenas įteikė Prezidento laisvės medalį.
Jungtinių Tautų oficialioje „X“ paskyroje buvo paskelbta: „Šiandien JT šeima gedi dėl dr. Jane Goodall mirties. Mokslininkė, gamtosaugininkė ir JT taikos pasiuntinė nenuilstamai dirbo mūsų planetos ir visų jos gyventojų labui, palikdama nepaprastą palikimą žmonijai ir gamtai.“
Jos ryšiai su karališkąja šeima buvo artimi. Harry 2019 m. kalbėdamasis su Dame Jane, kai Meghan buvo pakviesta redaguoti žurnalą „Vogue“, atskleidė, kad dėl planetos gerovės jie planuoja turėti tik du vaikus.
Vėliau primatologė pripažino, kad princas jautėsi „varžomas“ karališkojo gyvenimo ir norėjo, kad jo sūnus augtų toli nuo pompastiškų rūmų tradicijų. 2014 m. ji taip pat atskleidė, kad princas Williamas jai yra sakęs, jog norėtų sunaikinti visą Buckinghamo rūmuose laikomą dramblio kaulą.
Jane Goodall instituto paskyroje jos mirtis buvo patvirtinta oficialiai: „Jane Goodall institutas šį rytą, 2025 m. spalio 1 d., trečiadienį, sužinojo, kad dr. Jane Goodall DBE, JT taikos pasiuntinė ir instituto įkūrėja, mirė dėl natūralių priežasčių. Ji buvo Kalifornijoje, kur vyko jos paskaitų turas po Jungtines Valstijas. Dr. Goodall atradimai kaip etologės pakeitė mokslą, o ji pati buvo nenuilstanti gamtos apsaugos ir atkūrimo šalininkė.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!