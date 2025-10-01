Kalendorius
Skaudi žinia: mirė tūkstančius sujaudinusi 21-erių lietuvė

Liūdna žinia – po kovos su onkologine liga mirė tūkstančius lietuvių savo istorija sujaudinusi Veronika Čepanskytė. 

Liūdna žinia – po kovos su onkologine liga mirė tūkstančius lietuvių savo istorija sujaudinusi Veronika Čepanskytė. 

Šia skaudžia žinia socialiniame tinkle pasidalijo „Mamų unija“. 

Veronikos Čepanskytės istorija paliečia kiekvieną
Liga smogė vos 16-os

Su giliu liūdesiu dalijamės žinia, kad mūsų mylima Veronika nuo šiol mus lydės savo šviesa iš dangaus. Jos kelias buvo kupinas išbandymų, bet dar labiau – ryžto, šviesos ir tikėjimo gyvenimu.

Veronika drąsiai pasitikdavo kiekvieną dieną, dovanojo šypseną kitiems ir įkvėpė mus visus net tada, kai ją pačią lydėjo labai sunkus išbandymų ir gydymo laikotarpis.

Jos stiprybė, jautrumas, gilus akių žvilgsnis ir širdies gerumas liks amžinai mūsų atmintyje. Tegul ši šviesa, kurią ji skleidė, apgaubia artimuosius ir kiekvieną, kas ją pažinojo.

Nė vienas vaikas, nė viena šeima neturėtų patirti tokio skausmo. Tai neteisybė, kurios negalime priimti, tačiau galime kartu nešti Veronikos šviesą toliau – padėdami tiems, kurie šiandien dar kovoja.

Mamų unijos bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą Veronikos šeimai, bičiuliams ir visiems, kuriems teko džiaugsmas ją pažinti ir su ja bendrauti.

Tegul Veronikos šviesa ir meilė, kurią ji paliko, tampa švelniu paguodos šaltiniu.

Su šviesa ir pagarba, Mamų unija

Nuotraukoje – besišypsanti ir tyru žvilgsniu žvelgianti Veronika, kurią įamžino Fotana photography.

Atsisveikinimas su Veronika vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“(Olandų g.22) 6 salėje, spalio 2d. nuo 16val. – 21val. Spalio 3d. išnešimas 16val.

Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.

Primename, kad  tuo metu dar šešiolikmetę Veroniką Čepanskytę  ir jos šeimą sukrėtė žinia apie onkologinę ligą. Ypatingai sudėtingas gydymas, kojos amputacija, dvi plaučių operacijos dėl metastazių, šonkaulių lūžis – visa tai Veronika išgyveno per kelis metus. 

