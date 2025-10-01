Mirė nusipelniusi Lietuvos pedagogė

Sabina Bitinienė į Alytų atvyko 1975 metais iš Kauno ir pradėjo dirbti Pionierių namų direktore. Tai laikotarpis, kupinas kūrybingų idėjų. 1990 metais, po politinių pokyčių Lietuvoje, ji pradėjo galvoti apie naujas veiklas, naudingas visuomenei.
Prisiminė pedagogės Sabinos Bitinienės nuopelnus
Sabinai gimė idėja kurti užimtumo centrą asmenims su negalia. Ši veikla atnešė visuomenės įvertinimą ir pagarbą.1992 m. Alytuje įkuriamas Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Alytaus skyrius, kurio įkūrėja ir pirmoji vadovė – Sabina Bitinienė.
Skyriui ji vadovavo dvidešimt metų. 1998 m. įkurtas pirmasis Alytuje dienos užimtumo centras asmenims su negalia, iš pradžių veikęs Alytaus Jaunimo centre, o vėliau, sėkmingai įvykdžius 1,5 milijono vertės ES projektą, buvusio vaikų darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Projektą rengė, statybos darbus prižiūrėjo, trūkstamomis lėšomis rūpinosi pati Sabina, bendraudama su Alytaus miesto savivaldybe.
Nuo 1998 m. Alytuje veikia vienas pirmųjų respublikoje toks modernus ir pritaikytas asmenims su negalia dienos užimtumo centras. Oficialiai užimtumo centras asmenims su negalia VšĮ „Mūsų atgaiva“ atidarytas 2008 m. rugsėjo 19 d. Centro direktore Sabina Bitinienė dirbo iki 2009 m. rugsėjo 16 d. Rugsėjis Sabinos gyvenime buvo lemtingas ne kartą… Paliko šį pasaulį S. Bitinienė rugsėjo 14 dieną…
Būdama beveik aštuoniasdešimties, išėjo į užtarnautą poilsį. „Kada gi tu pailsėsi“, – klausdavo Sabinos vyras Albertas, visus tuos metus kantriai palaikęs žmoną.
Nuveikta tikrai daug: suorganizuotas rajoninis teatro festivalis „Dzūkijos ruduo“, tarptautinis teatro festivalis „Džiaugsmo ašara“, respublikinis muzikos festivalis „Spalvotoji gama“, regioninis dainos ir šokio festivalis. 2022 m. Alytaus „Gubojos“ veiklos trisdešimtmečio proga Sabina Bitinienė buvo apdovanota Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio padėka už ilgametę ir prasmingą veiklą mažinant asmenų su negalia kultūrinę ir socialinę atskirtį Alytaus mieste.
Sabina Bitinienė buvo pavyzdys, kaip asmeninė iniciatyva ir atsidavimas gali pakeisti miesto bendruomenės, didelės žmonių grupės gyvenimą ir suteikti galimybes tiems, kurie dažnai lieka užmarštyje. Alytuje ji buvo vadinama asmenų su intelekto negalia ambasadore ir gerai žinoma šeimoms, auginusioms vaikus su šia negalia.
Ilsėkis ramybėje, miela Sabina, Amžiną Tau atilsį ir Amžinoji šviesa Tau tešviečia… Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ ir Alytaus gubojiečių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems, giminėms, bendražygiams, visiems pažinojusiems Sabiną Bitinienę.
Šaltinis: Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
Parengė: ilgametė draugijos „Guboja“ narė Asta Baranauskaitė
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!