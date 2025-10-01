Kompozitoriaus Giedriaus Puskunigio šeimoje – skaudi netektis

Žymus kompozitorius šiuo metu išgyvena skaudžią netektį.
Mirė Giedriaus Puskunigio tėtis
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia žinia pasidalijo Vilniaus Laidojimo paslaugų centras. Jie pranešė, kada bus galima atsisveikinti su velioniu.
„Dalijamės liūdna žinia: netekome HENRIKO VLADO PUSKUNIGIO (1935.04.29–2025.09.30).
Henrikas Vladas Puskunigis buvo Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) tarptautinės kategorijos teisėjas, arbitras, Lietuvos šachmatų federacijos pirmininkas, šachmatų žaidimo propaguotojas, knygų apie šachmatus, šachmatų istoriją, teoriją, meną, žaidimo pavyzdžius sudarytojas ir autorius, šachmatų meno pedagogas, inžinierius. Nuostabus ir atsakingas vyras, geras talentingų vaikų tėtis, mylintis ir mylimas senelis.
Nuoširdžiai užjaučiame Henriko žmoną, sūnus Giedrių ir Marių, marčias, anūkes, artimuosius, draugus, šachmatininkų bendruomenę, visus, kuriems Henrikas buvo brangus, kurie mylėjo, kuriems likimas leido nueiti žemiškojo gyvenimo atkarpą kartu.
Atsisveikinti su HENRIKU VLADU PUSKUNIGIU galima Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 1 salėje:
spalio 1 d., trečiadienį, 16.00–21.00 val.;
spalio 2 d., ketvirtadienį, 8.30–13.00 val.
Karstas išnešamas ketvirtadienį 13 val.
Laidojamas Rokantiškių kapinėse.
Argi visas mūsų gyvenimas nėra panašus į šachmatų žaidimą? Prieš pradėdami žaisti, rašė filosofijos mokslų daktaras Augustinas Dainys, iš pradžių turime begalinį galimybių lauką: visus galimus ėjimus, o vėliau, pastūmę vieną figūrėlę šachmatų lentoje, suvokiame, jog ėjimas yra padarytas ir jo negalima pakeisti.
Henrikas Vladas Puskunigis sužaidė paskutinę savo partiją čia, žemėje, Likimo ėjimas padarytas ir jo pakeisti negalime, bet, turime tikėjimo ir vilties, kad Henriko žaidimas tęsis ten, kur laiko nebėra.
Šeimai ir draugams linkime stiprybės ir šviesių prisiminimų. Kaip šachmatų istorijoje išlieka didžiųjų meistrų partijos, taip ir gyvenime – žmogus lieka gyventi kitų širdyse.
Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame šalia, ko tik reikėtų sunkią atsisveikinimo minutę. Atsiremkite“, – buvo rašoma įraše.
