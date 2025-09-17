Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Netektis futbolo pasaulyje – mirė žymus žaidėjas

2025-09-17 18:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-17 18:33

Mirė žymus Serbijos futbolininkas Dejanas Milovanovičius, atėjęs sužaisti į veterantų varžybas. Vyras susmuko keldamas kampinį.

Dejanas Milovanovičius (Nuotr. SCANPIX)

0

Rugsėjo 16 dieną futbolo bendruomenę sukrėtė žinia apie Dejano Milovanovičiaus netektį. netektį. Veteranų rungtynių tarp FK „Zvezdara“ ir PKB metu Belgrade Milovanovičius netikėtai prarado sąmonę, o vėliau, kaip nustatyė gydytojai, patyrė infarktą.

Į aikštę skubiai atvykę medikai bandė gaivinti tiek vietoje, tiek ligoninėje, tačiau išgelbėti jo gyvybės nepavyko. Vyrui buvo tik 41-eri.

Futbolininkas buvo tikras pavyzdys

Dejanas Milovanovičius liko įsimintinas kaip tikras „Crvena Zvezdos“ simbolis, kuris ištikimai gynė komandą ir tapo pavyzdžiu jaunesniems futbolininkams.

Jį prisimena ne tik už pergales ir titulus, bet ir už asmenines savybes – kuklumą, kovingumą bei atsidavimą futbolui. Jo mirtis paliko didelę tuštumą Serbijos sporto bendruomenėje, tačiau palikimas gyvens tiek tarp sirgalių, tiek tarp visų, kurie jį pažinojo aikštėje ir už jos ribų.

