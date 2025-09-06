Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Sensacija Rygoje – L.Markkanenas išsiuntė namo Serbiją

2025-09-06 21:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 21:15

Europos čempionato atkrintamosiose užfiksuota pirmoji sensacija.

L.Markkanenas žibėjo ryškiai (FIBA nuotr.)

Europos čempionato atkrintamosiose užfiksuota pirmoji sensacija.

0

Vienais turnyro favoritų vadinta Serbija Rygoje 86:92(24:28, 24:16, 18:24, 20:24) krito prieš Suomiją ir savo pasirodymą baigė aštuntfinalyje.

Suomiai rungtynes pradėjo sėkmingiau, o Nikola Jovičiaus dvitaškį su pražanga perspjovė Lauri Markkanenas, su kontaktu pataikęs tritaškį nuo lentos – 20:9. Vėliau serbams pavyko stabilizuoti žaidimą ir priartėti, o kėlinio pabaigoje galingu bloku Edoną Maxhuni nubaudė Nikola Milutinovas – 24:28.

Antrajame kėlinyje dažnai keitėsi pirmaujanti komanda, o tribūnas ant kojų galingu dėjimu pakėlė į greitą ataką išbėgęs 18-metis Miikka Muurinenas – 33:33. Vėliau iš viršaus krovė ir Miro Little’as, bet serbai truktelėjo į priekį Nikola Jovičiaus ir Vasilije Micičiaus tritaškiais – 46:42. Pirmąją mačo pusę uždarė L.Markkaneno baudų metimai – 44:48.

Trečiajame kėlinyje serbams atitolti neleido M.Little’o tritaškis ir L.Markkaneno taškai greitoje atakoje – 51:52. Eliaso Valtoneno ir Sasu Salino tritaškiai permetė iniciatyvą į suomių pusę – 59:54. Tik antrąjį serbų metimą „iš žaidimo“ trečiajame ketvirtyje pataikė Ognjenas Dobričius – 61:64. Į lemiamą ketvirtį suomiai išsinešė trapią persvarą – 68:66.

Ketvirtajame kėlinyje dviem tritaškiais driokstelėjo jaunasis M.Muurinenas – 74:70. 2007-aisiais gimęs puolėjas apsižodžiavimu su Marko Guduričiumi pademonstravo nepaisantis autoritetų, o Nikola Jokičius rezultatą persvėrė dvitaškiu su pražanga – 76:75. Suomius į priekį grąžino L.Markkanenas, iš toli dukart driokstelėjo E.Valtonenas – 87:81. Iš šios balos serbai jau neišlipo.

Serbija aštuntfinalyje baigia antrą Europos čempionatą paeiliui – prieš trejus metus šiame etape juos beveik identišku rezultatu eliminavo Italija (94:86).

Vienais turnyro favoritų laikyti serbai buvo laimėję visus kontrolinius mačus ir keturis pirmuosius Europos čempionato susitikimus, tačiau likę be Bogdano Bogdanovičiaus nusileido Turkijai, būtent ši nesėkmė nubloškė juos į kovą su suomiais.

Svetislavo Pešičiaus kariaunos šįkart neišgelbėjo N.Jokičiaus šou – 34 minutės, 33 taškai (8/11 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 14/19 baudų metimų), 8 atkovoti, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 4 pražangos bei 37 naudingumo balai.

Mažai kuo jam nusileido L.Markkanenas – 34 minutės, 29 taškai (7/15 dvitaškių, 1/9 tritaškių, 12/13 baudų metimų), 8 atkovoti, 4 perimti ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 26 naudingumo balai.

Nugalėtojai kovą dėl kamuolių laimėjo 45:36, net 20 kartų kartojo savo atakas bei gausiai laidė tritaškius – 15/42, 36 procentai.

Suomiai ketvirtfinalyje sutiks Prancūzijos ir Sakartvelo poros nugalėtojus.

Suomija: Lauri Markkanenas 29 (1/9 tritaškių, 8 atk. kam., 4 per. kam., 12/13 baud. met.), Mikaelis Jantunenas 15 (3/4 tritaškių), Eliasas Valtonenas (3/7 tritaškių, 4 atk. kam.) ir Miro Little'as (8 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 3/5 tritaškių) po 13, Miikka Muurinenas 9.

Serbija: Nikola Jokičius 33 (8/11 dvitaškių, 14/19 baud. met., 8 atk. kam., 3 per. kam.), Nikola Jovičius 20 (4/9 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Ognjenas Dobričius 9 (1/6 tritaškių, 5 atk. kam.), Vasilije Micičius 8 (4 rez. perd.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

