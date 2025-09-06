„Barcelona“ tašku laimėjo kontrolinį Eurolygos klubų susidūrimą

Paryžiaus „Paris“ Andoroje 90:91 (19:25, 22:23, 27:26, 22:17) nusileido Barselonos „Barcelona“ ekipai.
Didžiąją mačo dalį atsilikę prancūzai finišo tiesiojoje buvo perėmę iniciatyvą, bet likus žaisti 8,8 sekundės baudų metimais rezultatą persvėrė Juanas Nunezas. Paryžiaus ekipa mačą užbaigė netiksliu tritaškiu.
Nugalėtojams 23 taškus surinko Nicolasas Laprovittola (5/8 tritaškių), 17 – Kevinas Punteris (1/7 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 13 – Milesas Norrisas (3/8 tritaškių), 11 – Willas Clyburnas (6 atk. kam., 1/5 tritaškių), po 7 – Mylesas Cale’as, Juanas Nunezas (4 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Youssoupha Fallas.
„Paris“ gretose 20 taškų pelnė Justinas Robinsonas (4 klaidos, 3/5 tritaškių), po 11 – Derekas Willisas (2/6 tritaškių) ir Jeremy Morganas (4 atk. kam., 3/4 tritaškių), 10 – Sebastianas Herrera, po 9 – Lamaras Stevensas ir Amathas M’Baye (2/6 dvitaškių).
Paryžiaus klubas kovą dėl kamuolių laimėjo 46:36, o katalonai itin rėmėsi tritaškiais – 14/38, 37 procentai.
„Barcelona“ Eurolygos sezoną jau rugsėjo 30-ąją pradės išvykos maču prieš Tel Avivo „Hapoel“, „Paris“ diena vėliau lankysis pas Stambulo „Fenerbahče“.
