Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Barcelona“ tašku laimėjo kontrolinį Eurolygos klubų susidūrimą

2025-09-06 15:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 15:22

Kontrolinį mačą sužaidė du Eurolygoje besivaržysiantys klubai.

K.Punteris taškus rinko gausiais baudų metimais

Kontrolinį mačą sužaidė du Eurolygoje besivaržysiantys klubai.

REKLAMA
0

Paryžiaus „Paris“ Andoroje 90:91 (19:25, 22:23, 27:26, 22:17) nusileido Barselonos „Barcelona“ ekipai.

Didžiąją mačo dalį atsilikę prancūzai finišo tiesiojoje buvo perėmę iniciatyvą, bet likus žaisti 8,8 sekundės baudų metimais rezultatą persvėrė Juanas Nunezas. Paryžiaus ekipa mačą užbaigė netiksliu tritaškiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams 23 taškus surinko Nicolasas Laprovittola (5/8 tritaškių), 17 – Kevinas Punteris (1/7 tritaškių, 10/10 baudų metimų), 13 – Milesas Norrisas (3/8 tritaškių), 11 – Willas Clyburnas (6 atk. kam., 1/5 tritaškių), po 7 – Mylesas Cale’as, Juanas Nunezas (4 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Youssoupha Fallas.

REKLAMA
REKLAMA

„Paris“ gretose 20 taškų pelnė Justinas Robinsonas (4 klaidos, 3/5 tritaškių), po 11 – Derekas Willisas (2/6 tritaškių) ir Jeremy Morganas (4 atk. kam., 3/4 tritaškių), 10 – Sebastianas Herrera, po 9 – Lamaras Stevensas ir Amathas M’Baye (2/6 dvitaškių).

Paryžiaus klubas kovą dėl kamuolių laimėjo 46:36, o katalonai itin rėmėsi tritaškiais – 14/38, 37 procentai.

„Barcelona“ Eurolygos sezoną jau rugsėjo 30-ąją pradės išvykos maču prieš Tel Avivo „Hapoel“, „Paris“ diena vėliau lankysis pas Stambulo „Fenerbahče“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų