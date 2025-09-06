Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Dubajaus klubas nusileido Čempionų lygos ekipai

2025-09-06 18:05
2025-09-06 18:05

Kontroliniuose mačuose antrąjį Eurolygos klubą paeiliui parklupdė Stambulo „Galatasaray“.

M.Wrightas pergalės nenukalė

Kontroliniuose mačuose antrąjį Eurolygos klubą paeiliui parklupdė Stambulo „Galatasaray“.

0

Šarūno Jasikevičiaus auklėtinius įveikusi ekipa namie palaužė ir Dubajaus „Dubai“ – 92:87 (25:18, 24:29, 20:22, 23:18).

Nugalėtojams 21 tašką pelnė Willas Cummingsas, 17 – Errickas McCollumas, 14 – Muhsinas Yašaras, 11 – Bugrahanas Tunceras, 10 – Johnas Meeksas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eurolygos debiutantų gretose 23 taškus sumetė McKinley Wrightas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), 14 pridėjo Nate’as Masonas (5 rez. perd.), 11 – Nemanja Dangubičius (6 atk. kam.).

„Dubai“ Eurolygoje prisistatys rugsėjo 30-ąją, namie priimdami Belgrado „Partizan“. Tuo tarpu „Galatasaray“ artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

