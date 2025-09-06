Dubajaus klubas nusileido Čempionų lygos ekipai

Šarūno Jasikevičiaus auklėtinius įveikusi ekipa namie palaužė ir Dubajaus „Dubai“ – 92:87 (25:18, 24:29, 20:22, 23:18).
Nugalėtojams 21 tašką pelnė Willas Cummingsas, 17 – Errickas McCollumas, 14 – Muhsinas Yašaras, 11 – Bugrahanas Tunceras, 10 – Johnas Meeksas.
Eurolygos debiutantų gretose 23 taškus sumetė McKinley Wrightas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), 14 pridėjo Nate’as Masonas (5 rez. perd.), 11 – Nemanja Dangubičius (6 atk. kam.).
„Dubai“ Eurolygoje prisistatys rugsėjo 30-ąją, namie priimdami Belgrado „Partizan“. Tuo tarpu „Galatasaray“ artėjantį sezoną varžysis FIBA Čempionų lygoje.
