Nuo mačo pradžios dominavęs L.Dončičius atvedė slovėnus į ketvirtfinalį

Ketvirtfinalyje jų laukia susidūrimas su vokiečiais. Rungtynės – trečiadienį.
Nuo pirmų mačo akimirkų absoliutų dominavimą įjungė L.Dončičius. L.Dončičius vien pirmajame kėlinyje spėjo pelnyti 22 taškus, atkovoti 4 kamuolius ir rinko 25 naudingumo balus, o slovėnai pirmavo 25:9.
Nors slovėnas buvo sunkiai sustabdomas, italai ėmė gelbėtis. Simone Fontecchio pataikė porą tritaškių (32:20), prisidėjo ir Marco Spissu, o deficitas tirpo – 40:50. L.Dončičiaus sąskaitoje – jau 30 taškų.
Po pertraukos Slovėnija išlaikė kontrolę savo rankose, nors S.Fontecchio buvo skirtumą rėžęs iki vienaženklio – 50:59. Alenas Omičius ir Aleksejus Nikoličius žaidė geresnę atkarpą ir italai vėl buvo nustumti toliau – 75:58.
Italus gelbėti ėmė Saliou Niangas (63:75), o po Nicolo Melli tritaškio komandas skyrė vos 6 taškai – 72:78. S.Niangas deficitą tirpdė toliau (75:78), bet dviejų tolesnių progų iš toli italai neišnaudojo. Svarbius taškus pelnė S.Fontecchio (77:78), liko 2 minutės, L.Dončičius baudas realizavo – 80:77. Italai vėl nepasinaudojo progomis, o L.Dončičius provokavo S.Fontecchio pražangą. Slovėnai buvo šalia pergalės (82:77), kuomet liko 32 sek. Tašką dėjo Gregoras Hrovatas.
Viso L.Dončičiaus sąskaitoje – 42 taškai, 9 atkovoti kamuoliai, 43 naudingumo balai.
Slovėnija: Luka Dončičius 42 (10 atk. kam.), Klemenas Prepeličius 11, Alenas Omičius (7 atk. kam., 14 n.b.) ir Aleksejus Nikoličius – po 7, Edo Muričius 6.
Italija: Simone Fontecchio 22 (4/10 trit., 23 n.b.), Saliou Niangas 12, Danillo Galinari 10, Alessandro Pajola 9, Mouhametas Dioufas ir Nicolo Melli – po 8.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!