  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Baskonia“ nusitaikė į Serbijos rinktinės gynėją

2025-09-09 14:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 14:00

Vitorijos „Baskonia" galima papildydą gynėjų grandyje pastebėjo Europos čempionato batalijose.

S.Jovičius gali grįžti į Eurolygą (FIBA nuotr.)

Vitorijos „Baskonia“ galima papildydą gynėjų grandyje pastebėjo Europos čempionato batalijose.

0

Ispanijos portalas „Encestando“ praneša, kad baskų klubas nusitaikė į Stefaną Jovičių.

34 metų 198 cm ūgio atakų organizatorius dvejus pastaruosius metus praleido Valensijos „Valencia“ gretose, anksčiau yra vilkėjęs Atėnų „Panathinaikos“, Miuncheno „Bayern“ bei Belgrado „Crvena Zvezda“ marškinėlius.

Praėjusį sezoną jo vidurkiai Europos taurėje per 15 minučių siekė 4,7 taško (26 procentai tritaškių), 2,1 atkovoto kamuolio. 5,1 rezultatyvaus perdavimo bei 9,1 naudingumo balo.

Vasarą jis praleido atstovaudamas Serbijos rinktinei, su kuria pasiekė Europos čempionato aštuntfinalį. Žemyno pirmenybėse gynėjas per 17 minučių rinko 3,7 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 5,5 rezultatyvaus perdavimo bei 10,2 naudingumo balo.

S.Jovičius yra nuolatinis Serbijos rinktinės narys, su ja susirinko sidabro medalius Europos čempionate (2017), olimpiadoje (2016) ir dviejose Pasaulio taurėse (2014 bet 2023 metais).

„Baskonia“ siekia atsitiesti po blankaus sezono, kai Eurolygoje liko keturiolikta, nepateko į Ispanijos karaliaus taurę, o šalies pirmenybėse užėmė aštuntąją vietą ir krito ketvirtfinalyje.

