  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šie gyvūnai – ateitis skaidant plastiką: „Potencialas yra didelis“

2025-09-03 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 07:30

Serbijos mokslininkai rado netikėtų sąjungininkų kovoje su plastiku. Miltinės kirmėlės, kurios dažniausiai naudojamos kaip pašaras paukščiams ir ropliams, pasirodė galinčios suvirškinti ne tik organines atliekas, bet ir putplastį. 

Serbijos mokslininkai rado netikėtų sąjungininkų kovoje su plastiku. Miltinės kirmėlės, kurios dažniausiai naudojamos kaip pašaras paukščiams ir ropliams, pasirodė galinčios suvirškinti ne tik organines atliekas, bet ir putplastį. 

0

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Miltinės kirmėlės įprastai tarnauja kaip užkandis paukščiams, ropliams ir žuvims. Tačiau mokslininkai šiuose mažyliuose atrado savotišką supergalią – jie gali ne tik maitintis organinėmis atliekomis, bet ir vartoti bei virškinti žemę teršiantį plastiką. 

„Be įprasto maisto jie taip pat vartoja tam tikras plastiko rūšis, įskaitant putplastį, kurį labai noriai ėda, taip pat kitas komunalines atliekas – kartoną, popierių, tekstilę ir įvairias pakuotes“, – pasakoja Belinda gyvūnų ūkio savininkas Borisas Vasiljevas. 

Miltinių kirmėlių žarnyne gyvena specialios bakterijos, kurios padeda skaidyti ilgas plastiko polimerų grandines: 

„Dėl specifinės mikrofloros ir mikrofaunos virškinimo trakte miltinės kirmėlės, biologiškai ardydamos vieną kilogramą putplasčio, į aplinką išskiria tik 1–2 gramus anglies dvideginio“, – atradimu dalijasi B. Vasiljevas.

Giria šias kirmeles: jos tiktų daug kur

O sudeginus kilogramą plastiko atliekų deginimo įrenginyje, į atmosferą išmetama apie 4 kilogramus anglies dvideginio. Kitaip tariant, putplastis, iš kurio gaminamos pakuotės, maisto dėžutės ar, pavyzdžiui, statybiniai izoliaciniai lakštai, gamtoje suyra per maždaug 500 metų.

Todėl mokslininkai mato didelį potencialą kuriant specialius ūkius prie didelių gamyklų, kur kirmėlės galėtų apdoroti plastiko likučius. 

„Potencialas yra didelis – pradedant nuo mažų ūkių, kurie galėtų turėti savo įrenginius žaliųjų atliekų perdirbimui ir panaudoti jas svirpliams maitinti arba atiduoti putplastį ir plastiko plėvelę lervoms, kurias vėliau naudotų kaip pašarą savo gyvuliams“, – komentuoja tyrėja Larisa Ilijin. 

Serbija, kuri tikisi įstoti į ES, šiuo metu perdirba tik 15 procentų komunalinių atliekų – gerokai mažiau nei ES tikslas, siekiantis 55 procentus.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

