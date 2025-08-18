Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Serbijoje – protestų virtinė: prezidentas protestuotojus išvadino „teroristais“

2025-08-18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 11:44

Serbijoje nesiliaujant antivyriausybiniams protestams, prezidentas Aleksandaras Vučičius paskelbė apie griežtus veiksmus prieš demonstrantus ir išvadino juos „teroristais“. „Pamatysite visą Serbijos valstybės ryžtą, – sekmadienį sakė A. Vučičius. – Padarysime viską, ką galime, kad atkurtume teisę, taką ir tvarką“.

Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius (nuotr. SCANPIX)

Serbijoje nesiliaujant antivyriausybiniams protestams, prezidentas Aleksandaras Vučičius paskelbė apie griežtus veiksmus prieš demonstrantus ir išvadino juos „teroristais". „Pamatysite visą Serbijos valstybės ryžtą, – sekmadienį sakė A. Vučičius. – Padarysime viską, ką galime, kad atkurtume teisę, taką ir tvarką".

0

Jo vyriausybei reikia keleto dienų, kad parengtų „teisines ir oficialias“ priemones, kaip reaguoti, kalbėjo prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bus visiškai kitaip, nei matėte iki šiol“, – pridūrė jis, tačiau detalių nenurodė. Tačiau skelbti nepaprastąją padėtį nesvarstoma.

Sužeista virš 130 policininkų

Belgrade bei kituose miestuose kelis pastaruosius vakarus vyko smurtiniai susirėmimai tarp saugumo pajėgų ir demonstrantų. Buvo sužeista daugiau kaip 130 policininkų, sakė A. Vučičius.

Taip pat yra daug kitų sužeistų žmonių. Taip pat buvo padeginėjami valdančiosios partijos biurai. Kartu buvo puldinėjami demonstrantai.

Serbijoje daug mėnesių reguliariai vyksta protestai prieš vyriausybę ir šalyje įsišaknijusią korupciją. Protestų bangą sukėlė skaudi nelaimė, kai 2024 m. lapkričio 1 d. Novi Sade sugriuvo naujai renovuota geležinkelio stoties stoginė ir žuvo 16 žmonių.

Nepriklausomi ekspertai ir opozicijai priklausantys politikai su šia tragedija siejo aplaidumą ir sisteminę korupciją valdant A. Vučičiaus administracijai.

Protestuotojai vadina vyriausybę korumpuota ir autoritarine ir reikalauja A. Vučičiaus atsistatydinimo bei naujų rinkimų. Iki šiol didžiausioje demonstracijoje kovo viduryje dalyvavo 300 000 žmonių.

