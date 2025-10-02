Užgeso TV vedėjo gyvybė: „Sudie, mano didžioji meile“

Žinią apie jo mirtį patvirtino pati Natalie per vyro „Facebook“ paskyrą, kur pasidalijo jautria žinute.
Netektis
Moteris socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu.
„Jis mirė su ta pačia orumo ir pozityvumo dvasia, kuri lydėjo jį visą gyvenimą. Sudie, mano didžioji meile. Tu niekada nemirei – tiesiog gyvenai iki paskutinės akimirkos. Tu kovojai su vėžiu nepaprasta drąsa. Visą savo gyvenimą paskyrei tam, kad padėtum kitiems. O dabar atėjo metas pailsėti tau“, – rašė ji.
Natalie taip pat atskleidė, kad paskutinėmis dienomis Nigelas jai parašė meilės laišką, kuriame prašė pažadėti, jog ji ras džiaugsmo net ir po jo mirties.
2024 m. rugsėjį N. Latta pranešė gerbėjams apie skaudžią diagnozę – jam buvo nustatytas nepagydomas skrandžio vėžys.
Apie šį momentą Nigelas sakė: „Tiesiog stovėjau visiškai paralyžiuotas.“
Nepaisant žinių, Latta išliko pozityvus ir 2025-ųjų kovą dalijosi viltingomis naujienomis – jis gerai reagavo į chemoterapiją.
„Esu dėkingas už tuos stebuklingus vaistus, kurie padeda man susidoroti su vėžiu. Aš dar ilgai būsiu čia“, – sakė jis.
Nigelas Latta buvo plačiai žinomas ir gerbiamas savo šalyje. Jis vedė daugybę laidų, tarp jų populiarią kriminalinę seriją „Beyond the Darklands“, taip pat įvairias tėvystės bei mokslo temas nagrinėjančias programas.
