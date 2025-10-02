Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princas Williamas atsivėrė apie skaudžią netektį: „Tikrai pasiilgstu“

2025-10-02 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 21:10

Princas Williamas atvirai prabilo apie velionės močiutės, karalienės Elžbietos II netektį ir prisipažino, kad iki šiol jaučia jos buvimą Vindzoro pilyje.

Princas Williamas (nuotr. SCANPIX, 123rf)
131

0

„Man Vindzoras yra ji“, – sakė princas Williamas, būdamas Velse. 

Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II
(131 nuotr.)
(131 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II

Princas Williamas atvėrė širdį

Šie žodžiai nuskambėjo platesniame, itin asmeniškame pokalbyje su aktoriumi Eugene’u Levy, kuris bus transliuojamas naujame kelionių dokumentiniame seriale „The Reluctant Traveller With Eugene Levy“. Nauja serija Jungtinėje Karalystėje pasirodys „Apple TV+“ platformoje jau šį penktadienį, rašo „Daily mail“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serialo metu „American Pie“ ir „Schitt's Creek“ žvaigždė keliauja po JK ir, sau pačiam netikėtai, gauna išskirtinę galimybę – privačią Vindzoro pilies ekskursiją kartu su princu Williamu. Vaikštant pilies menėmis, būsimasis karalius dalijosi prisiminimais apie šeimą ir ateities planus.

Paklaustas, ar pasiilgsta savo močiutės, Williamas neslėpė emocijų: „Taip, tikrai pasiilgstu savo močiutės, taip pat ir senelio. Pastaraisiais metais įvyko daug pokyčių, ir kartais pagauni save galvojant, kad jų čia nebėra. Ypač Vindzore – man tai jos vieta. Ji čia praleido didžiąją dalį laiko, dievino šią aplinką. Rodau tau pilį taip, kaip, tikiuosi, ji pati būtų norėjusi ją parodyti.“

Williamas taip pat prisiminė, kaip svarbu karalienei buvo turėti šalia savo žirgus – vieną didžiausių jos gyvenimo aistrų.

Vienas iš sprendimo 2022-ųjų vasarą persikelti iš Londono į Vindzorą motyvų buvo noras praleisti daugiau laiko su karaliene paskutiniaisiais jos gyvenimo metais. Deja, Elžbieta II mirė netrukus po to, rugsėjo 8-ąją, Balmoralo pilyje.

Vis dėlto šeima taip įsitvirtino Berkšyro valdose, kad dabar Vindzorą vadina savo „amžinaisiais namais“. Artimiausiais mėnesiais Williamas su žmona ir vaikais planuoja persikelti iš keturių miegamųjų Adelaide Cottage į Forest Lodge – XVIII a. pastatytą rezidenciją. Čia jie ketina likti net ir Williamui tapus karaliumi. 

Šis sprendimas žymi naują šeimos etapą po sudėtingų pastarųjų metų: karalienės Elžbietos II netekties, princesės Kate Middleton ir karaliaus Karolio III onkologinių diagnozių bei princo Harry skandalingų memuarų, lydimų kritikos karališkajai šeimai.

Tuo tarpu kanadiečių aktorius Levy, kalbėdamas apie šią netikėtą patirtį, neslėpė įspūdžių: „Tai buvo viena įspūdingiausių mano gyvenimo dienų. Princas Williamas pasirodė esąs nepaprastai svetingas ir sugebėjo sukurti jaukią atmosferą. Jis – protingas jaunas vyras, turintis puikų humoro jausmą.“

